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台南防疫走春「一日賞花趣」 遍地花海不必跑外縣市

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府今年特別針對高鐵特定區加碼3倍花量，種植當季花種共3萬多株。圖／台南市工務局提供
台南市政府今年特別針對高鐵特定區加碼3倍花量，種植當季花種共3萬多株。圖／台南市工務局提供

春節9天連續假期，適逢疫情升溫，台南市推戶外「一日賞花趣」，讓市民不必跑太遠走春，在市區或近郊就能欣賞花海，高鐵特定區種植3萬多株當季花種，台南火車站前圓環、湯德章紀念公園等多處也都有布置年節草花與灌木，成了花團錦簇的過年街景視覺饗宴。

南市工務局指出，今年特別針對高鐵特定區及大區道加碼3倍花量，種植鼠尾草、矮牽牛、石竹、孔雀草、一串紅等當季花種共3萬多株，呈現千嬌百媚繽紛色彩，十分吸睛；從台86線大潭匝道下，接大區道南351線歸仁區中正南路，轉高鐵大道前往高鐵站前廣場，沿路也可觀賞大片花海。

該區除了賞花之外，也有幾處景點能造訪，包括高鐵特定區內13座大小公園兼滯洪池，鄰近還有萬國通路創意觀光工廠、歸仁文化中心、歸仁美學館、南紡世貿展覽中心、南一高爾夫球場，以及台灣首座武當山上帝廟等。

市區部分，西門圓環、小西門圓環、火車站前圓環、湯德章紀念公園、夏林路、大同路及永華路等重要道路交通節點都有布置年節草花及灌木，分別種植草花種類有矮牽牛、鳥尾花、薰衣草、孔雀草、火焰雞冠、四季秋海棠、一串紅，灌木如扶桑花、藍星花、瑪格麗特、金鐘花、紅花玉芙蓉、聖誕紅等，利用複層植栽的搭配手法，新植2萬7040株四季草花與2萬266株灌木。

另外，南316線柳營交流道中央分隔島、南311線與台1線交叉口槽化島、六甲區市道165線中央分隔島島頭、市道172線新營交流道島頭及南311線新營段中央分隔島，也分別種植矮牽牛、紅葉鐵莧及黃金露花共4萬6500株。工務局表示，希望以符合現地周邊景觀特色，展現台南景觀豐富的迎賓大道，因應防疫，民眾外出賞花時要戴口罩、保持社交距離。

台南市推戶外「一日賞花趣」，台南火車站前圓環種植年節花草與灌木，讓市民不必跑太遠走春，在市區就能欣賞花景。圖／台南市工務局提供
台南市推戶外「一日賞花趣」，台南火車站前圓環種植年節花草與灌木，讓市民不必跑太遠走春，在市區就能欣賞花景。圖／台南市工務局提供

賞花 台南

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