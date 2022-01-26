小年夜強冷空氣南下愈晚愈冷 春節連假晴雨參半

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(25日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，大約周六及下周三(初二)晚，分別有鋒面南下，而每一波約帶來2或3天伴隨降雨的天氣，其間也有2或3天好轉的空檔；故整體而言，春節連假大致是晴雨參半的。

不過吳德榮也說，模式因理論限制，有「不確定性」，各國模擬不盡相同，美國(GFS)模式模擬兩波鋒面之間空檔較短，以致天氣大多是濕冷的；其間的差異不小，故應隨時觀察最新模擬，再作調整。

吳德榮表示，今(26日)晨迎風面有較多的低雲，北海岸、東北角及宜蘭有局部雨。今晨北台低溫略高於其他地區，主要是雲層多、「輻射冷卻」較弱所致。截至4時53分，本島平地最低氣溫為花蓮壽豐鄉14.5度，苗栗三灣鄉15.2度；其他各地區的平地最低氣溫：北部(新北新店區)15.7度。中部(南投竹山鎮、嘉義東區)15.6度，南部(高雄田寮區)15.6度。

吳德榮表示，根據最新(25日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日天氣好轉，氣溫漸升，西半部晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼；東半部及大台北東側偶有局部短暫雨；各地氣溫：北部16至25度，中部16至28度，南部16至29度，東部15至26度。

吳德榮說，明(27日)氣溫續升，西半部晴時多雲易有霧，白天溫暖舒適、早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮也提到，根據最新模式模擬顯示，周五(28日)「南海低壓」的水氣逐漸北移，降雨範圍由南部向中部擴展，北台多雲時晴仍偏暖。周六(29日)「鋒面」挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。

吳德榮說，30日(小年夜)強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；迎風面仍有降雨、愈晚愈減小，其他各地轉乾。30日晚至31日(除夕)晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。

至於除夕至初二(2日)白天，吳德榮說，各地晴朗穩定，除夕白天陽光下不覺冷，初一、二冷空氣減弱、白天再回暖；但夜間「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫極低，日夜溫差大，應注意。初二晚至初四(4日)另一「鋒面」逐漸南下，初二晚北、東轉有雨，初三、四降雨擴及中部；氣溫降、轉濕冷。