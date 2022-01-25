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膽囊腫至10公分塞5千顆結石 竟是常吃炸物、肥胖導致

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
有些人知道膽結石卻害怕手術；醫師表示，膽囊切除後，膽管可取代儲存功能而不影響生活。圖／台中市慈濟醫院提供
有些人知道膽結石卻害怕手術；醫師表示，膽囊切除後，膽管可取代儲存功能而不影響生活。圖／台中市慈濟醫院提供

台中一名男性病患體重破百，近幾個月總是在飯後感到腸胃不適，就醫檢查後才發現膽汁都沒了。慈濟醫院一班外科主任余政展手術驚見他膽囊竟塞滿了近5千顆結石！原因竟是該病患長年偏愛葷食及炸物，飲食無節制加上過度肥胖導致。

台中阿傑(化名、43歲)體重破百，平時從事業務工作，近幾個月總在飯後感到腸胃不適，看診吃胃藥2周都不見效果，改至慈濟醫院檢查，發現自己的膽囊竟塞了將近5千顆膽結石，導致膽囊脹到了10公分左右，已是一般膽囊1倍大。

阿傑向醫生表示，從小媽媽就擔心自己胃口不好，晚上都買炸物讓他們配飯，長年飲食習慣就是偏愛葷食，三餐無肉不歡；大學時期最愛跟同學大啖炸物，上班後三餐不定食，同仁慶祝業績達成，也是分食幾桶炸物，大夥吃不完的，通常就由他一人惜福包辦。

慈濟醫院一般外科主任余政展表示，很多人上腹疼痛都直覺以為是胃痛，其實上腹的疼痛可能來自肝、膽、胃、胰等器官病變，其中最常見的就是膽結石，常被病患誤以為是胃痛而久治不癒。案例病人飲食無節制加上過度肥胖，正是結石好發原因，幾千顆膽結石把膽囊脹到10公分左右，已是一般膽囊一倍大，難怪會不舒服。

有些人知道膽結石作怪卻害怕手術，余政展說明，其實膽囊功能是儲存濃縮肝臟製造多餘的膽汁，膽囊切除後，膽管可取代儲存功能而不影響生活，僅少數人吃到油膩食物可能會腹瀉，注意飲食即可。

阿傑(化名)因喜愛炸物、葷食，加上體重破百，導致有約5千顆結石塞在膽囊中。圖／台中市慈濟醫院提供
阿傑(化名)因喜愛炸物、葷食，加上體重破百，導致有約5千顆結石塞在膽囊中。圖／台中市慈濟醫院提供
阿傑(化名)因喜愛炸物、葷食，加上體重破百，導致有約5千顆結石塞在膽囊中。圖／台中市慈濟醫院提供
阿傑(化名)因喜愛炸物、葷食，加上體重破百，導致有約5千顆結石塞在膽囊中。圖／台中市慈濟醫院提供

肥胖 慈濟

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