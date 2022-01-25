竹山第一美瀑 瑞龍瀑布1月26日開幕

有南投竹山第一美瀑之稱的瑞龍瀑布，經過修園整建後，將於1月26日剪綵正式營運，重新打造的瑞龍瀑布園區，設置了平坦的林中步道，大人小孩都可以輕鬆駕馭，除了欣賞多樣性的生態美景，還能放鬆呼吸林中芬多精，南投縣長林明溱邀請民眾作伙來竹山走春，觀瀑品茗福旺健康過新年。

南投竹山第一美瀑之稱的瑞龍瀑布，經過修園整建後，將於1月26日剪綵正式營運。 圖／南投縣政府提供

瑞龍瀑布於過年前重新開放，南投縣長林明溱邀請民眾作伙來竹山走春，觀瀑品茗福旺健康過新年。 圖／南投縣政府提供

為了讓遊客能感受到瀑布與溪谷的壯闊之美，吸收負離子並悠遊於山林間，南投縣政府於休園期間，增加新設施，長達49.5公尺的跨河空中觀瀑平台及515公尺長友善高架步道，猶如隱藏在森林中之巨龍飛往瀑布大飲清涼泉水。縣府同時也改善停車場區廁所、瀑布廣場涼亭及植栽美化，提供更好服務、休憩及舒適旅遊場域，適合全家大小出遊。

長達49.5公尺的跨河空中觀瀑平台，猶如隱藏在森林中之巨龍飛往瀑布大飲清涼泉水。 圖／南投縣政府提供

瑞龍瀑布園區從停車場行經友善高架步道、吊橋、跨河空中觀瀑平台到瑞龍瀑布距離約1公里，來回只需要一小時，步道建置完善，置身於森林步道中，接受大自然洗滌身心，獲得心情祥和寧靜，壯闊美景也讓人流連忘返。林明溱邀請大家到瑞龍瀑布園區走春，可以安排行程上午到瑞龍瀑布園區漫步，中午前往竹山老街品嚐美食，下午再到竹山紫南宮參拜祈福，夜晚南投燈會賞燈，度過美好充實的一天。

從停車場行經友善高架步道、吊橋、跨河空中觀瀑平台到瑞龍瀑布距離約1公里，來回只需要一小時，非常適合家庭共遊。 圖／南投縣政府提供

園區每日限制人數上、下午各600人，採線上預約，請上「南投好好玩」網站預約購票，南投縣政府同時推出多組電子旅遊套票，有一票暢遊竹山、鹿谷景區的「暢遊竹鹿套票」；以及結合南投縣四大吊橋風景區的「山林祕境套票」；還有整合瑞龍瀑布周邊景點的「竹山樂遊套票」；及與溪頭自然教育園區聯合推出「竹鹿悠遊聯票」，套票最高優惠享75%，一票暢遊南投竹山、鹿谷經典美景。

購票資訊請至「南投好好玩」網站

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