解除「腦中風」不定時炸彈 醫籲注意：臨、微、不、亂

知名藝人納豆，因「腦出血」緊急就醫診治，引起各界關心與震驚。澄清醫院中港院區神經內科醫師葉守正表示，在臨床研究發現，有近高達8成患者，均屬缺血性腦中風，另外近兩成患者，則為納豆的「出血性中風」病況，乃因其腦部供血的血管破裂，造成腦部損傷。

葉守正說，據統計台灣每17分鐘，就有一人出現腦中風，主因多為腦部血管破裂或血流受阻，造成腦部缺氧、缺血與神經性缺損，促發暫時性或永久性腦功能異常。醫治腦中風患者，傾向以優先保護尚未受影響的腦細胞，避免壞死，並積極預防下次中風。若當有輕微或類中風前兆時，如突發性出現頭痛、頭暈、想吐、視力模糊、步態不穩、手腳發麻無力等症狀，千萬不可掉以輕心。

解除「腦中風」不定時炸彈，牢記「臨、微、不、亂」四字。也就是說，「臨」時手腳軟，請患者雙手平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來或無法舉起。

「微」笑也困難，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊臉部表情是否對稱。講話「不」清楚，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。別「亂」快送醫，當出現上述任一症狀，要明確記下發作時間，立刻撥打119送醫急救。

葉守正提醒，應定期做預防性腦血管檢查，可藉由腦部核磁共振攝影、頸動脈超音波，或是電腦斷層腦血管攝影等檢查，評估自身是否為腦中風的潛在風險對象。