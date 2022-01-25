石棉瓦工人退休後罹癌 台中榮總為他治病還申請補償金

台中榮民總醫院職業醫學科日前在該院資訊室與胸腔內科的協助下，過濾罹病資料發現一名已退休的石棉瓦舖設工人，經主動聯繫進一步了解，最後由主任詹毓哲與醫師楊翰選認定他確因工作關係罹病，並為其申請勞保補償。患者今天高興的與院方分享已獲核准的好消息，而這筆補償金也為他的抗癌之路注入一劑強心針。

這名石棉瓦工人66歲，勞保資歷30年，4年前退休後出現呼吸喘促等症狀，並在3年前診斷出罹患惡性間皮細胞瘤。他在疾病症狀與抗癌治療副作用的雙重影響下，體力快速下降，飽受肋膜與腹部積水之苦，需頻繁接受侵入式治療才能維持器官功能。

患者雖曾經由網路資訊知道自己過去曾經從事之石棉相關作業，與發生惡性間皮細胞瘤可能相關，但已退保多年，不知是否能申請給付，且全家人都陪著他面對病情與疾病治療過程，無暇處理複雜的職業病認定流程，因此未主動至職業傷病防治中心尋求協助。

台中榮總院長陳適安說，立法院去年通過「勞工職業災害保險及保護法」，但該院在新法施行前已領先全國成立「職業傷病預防及重建中心」，提供職災勞工個別化的專業評估及復健療程，並針對個別勞工狀況導入相關資源補助，使勞工能盡早重返職場，避免產生家庭與社會經濟問題。

也由於鄰近中科，和台中、濱海等工業區，台中榮總過去接受各項職業傷病第一線緊急醫療服務的經驗豐富，並具職業醫學急診、住院會診系統，具有全面向照顧職災勞工能力。

詹毓哲說，職業病的認定與一般疾病診斷不同，需綜合考量職業暴露、時序性，與其他多重原因，認定過程對勞工朋友來說確實不簡單，也時常遭遇各種挫折。尤其是多數癌症之潛伏期相當長，暴露有害物質之後通常至少10年才會演變成癌症。以這名患者的疾病為例，大部分惡性間皮瘤患者的職業暴露與疾病發生相隔30至40年，此時勞工多已退出勞保，在申請各項給付上會更加困難。