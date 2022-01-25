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農曆春節將至 航警局取締酒駕保障用路人安全

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
航警局高雄分局在高雄小港機場規劃酒駕攔檢點勤務。圖／航警局提供
航警局高雄分局在高雄小港機場規劃酒駕攔檢點勤務。圖／航警局提供

酒駕零容忍！農曆春節將至，航警局配合內政部警政署所規劃的全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務，要求各分局及保安警察大隊於轄區易發生酒駕違規、肇事熱點，規劃酒測稽查勤務，加強執法強度，嚴格取締酒駕，並呼籲民眾切勿以身試法酒後駕車。

航警局表示，為杜絕駕駛人僥倖心態，於農曆年前啟動防制酒駕專案勤務，特別在前天及昨天晚上，在全國各大小機場設立酒駕攔檢點，希望透過警方加強取締決心，有效遏止酒駕行為及防止交通事故，確保民眾生命與財產安全。未來也將不定時臨檢，展現政府「酒駕零容忍」執法決心。

航警局同時也呼籲民眾切勿以身試法酒後駕車，「開車不喝酒、喝酒不開車」，駕駛人飲酒後除搭乘計程車外，可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬不要有僥倖心理，保障您的安全也保障所有用路人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

航警局台北分局於松山機場取締酒駕。圖／航警局提供
航警局台北分局於松山機場取締酒駕。圖／航警局提供
航警局於桃園機場取締酒駕，保障用路人安全。圖／航警局提供
航警局於桃園機場取締酒駕，保障用路人安全。圖／航警局提供

酒駕 警察

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