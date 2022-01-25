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全民響應濕地日 相約2023再見

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
為了推動濕地保護政策，內政部營建署每年透過北、中、南巡迴方式辦理「濕地日活動」，並頒予濕地合作夥伴獎狀以表達感謝。圖／營建署提供
為了推動濕地保護政策，內政部營建署每年透過北、中、南巡迴方式辦理「濕地日活動」，並頒予濕地合作夥伴獎狀以表達感謝。圖／營建署提供

為了推動濕地保護政策，內政部營建署每年透過北、中、南巡迴方式辦理「濕地日活動」，提供全台各地民眾能就近參與濕地保育活動，並於活動上頒予濕地合作夥伴獎狀以表達感謝，以利濕地保育於全台各個角落並生根發芽。

為落實「2022-2027年濕地保育部會合作協議」，國內七大部會包括內政部營建署、行政院環境保護署、行政院農業委員會林務局、經濟部水利署、海洋委員會海洋保育署、行政院農業委員會特有生物研究保育中心及行政院農業委員會林業試驗所等共同舉辦「2022濕地日活動」，透過海洋保育講座、濕地環境教育攤位等多元活動，讓民眾了解台灣濕地的自然環境特質與生態條件，將濕地環境與新生活運動結合在一起，為後疫情時代的健康生活預作準備，同時也能重新認識台灣濕地資源與相關知識。

內政部營建署吳欣修署長表示，目前高雄市境內共有2處國家級重要濕地及6處地方級重要濕地，佔各縣市處數之冠，其中洲仔重要濕地更連續3次榮獲重要濕地經營管理特優等佳績，非常值得分享執行成果與經驗，提供夥伴團隊相互見習，展現豐富的高雄樣貌。

內政部營建署等單位所等共同舉辦「2022濕地日活動」，讓民眾重新了解台灣濕地的重要性。圖／營建署提供
內政部營建署等單位所等共同舉辦「2022濕地日活動」，讓民眾重新了解台灣濕地的重要性。圖／營建署提供

濕地 行政院 內政部

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