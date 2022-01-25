全民響應濕地日 相約2023再見

為了推動濕地保護政策，內政部營建署每年透過北、中、南巡迴方式辦理「濕地日活動」，提供全台各地民眾能就近參與濕地保育活動，並於活動上頒予濕地合作夥伴獎狀以表達感謝，以利濕地保育於全台各個角落並生根發芽。

為落實「2022-2027年濕地保育部會合作協議」，國內七大部會包括內政部營建署、行政院環境保護署、行政院農業委員會林務局、經濟部水利署、海洋委員會海洋保育署、行政院農業委員會特有生物研究保育中心及行政院農業委員會林業試驗所等共同舉辦「2022濕地日活動」，透過海洋保育講座、濕地環境教育攤位等多元活動，讓民眾了解台灣濕地的自然環境特質與生態條件，將濕地環境與新生活運動結合在一起，為後疫情時代的健康生活預作準備，同時也能重新認識台灣濕地資源與相關知識。