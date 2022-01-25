買飲料中大獎！ 萊爾富苗栗車亭店本期開出千萬特別獎

2021年11～12月統一發票開獎，萊爾富本期開出特別獎1,000萬元1組以及特獎200萬，分別為買了2瓶原萃鐵觀音共40元中了1,000萬元，以及買了可樂和御茶園特上紅茶只花了95元就中200萬。歡慶發票中獎雙喜臨門，萊爾富宣布即日起至2月8日，凡購買指定原萃系列飲品及可口可樂系列指定飲品，任選第2件6折（價格不同以2件8折計）。

萊爾富表示，疫情升溫情況下，能幸運兌中統一發票大獎，特別讓人興奮，而這期幸運兒於苗栗縣三義鄉的車亭店開出1張特別獎1,000萬元發票，這位幸運顧客只花了40元購買2瓶的原萃鐵觀音，就中了1,000萬元特別獎，另外還有一位幸運兒，位在新竹東區的竹群店，買了2瓶可口可樂纖維+以及御茶園特上紅茶，總共95元，中了200萬特獎。