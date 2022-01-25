因應防疫 東琉線票務系統全面E化

國內疫情持續延燒，隨著春節連假將屆，航港局今表示，已依交通部指示，將海運客運比照三級警戒管制措施，自23日起，禁止民眾在船舶(固定餐飲區域外)飲食，海運客運除比照三級警戒管制措施外，自11日起，已積極督導場站與船舶管理單位，要求碼頭場站旅客進出動線、廁所等重點區域每小時清消1次，每日執行1次深度清消。

至於客運船舶部分，航港局表示，已針對民眾高頻率接觸面(如出入門把手、座椅、座椅扶手等)，於開航前及每航次後清潔消毒1次。

至於非每日開航船舶部分，航港局說，將於營運日開航、售票前及開航後各清消一次；另外，航行時間4小時以上(含4小時)之長程船舶(台馬之星、台華輪)，每2小時對旅客出入密集及易觸碰處(如樓梯、電梯、廁所及公共區域之門把、扶手、經常接觸表面等)進行清潔消毒一次。同時也以場站及船舶多媒體看板等設備及海報，加強海運客運航線船舶旅客的防疫宣導。

航港局也提到，過去(110)年將東琉線的登船及票務系統E化、智能化，乘客只須在搭船前出示身分證件，即可將身分資料數位化，讓購票更方便外，亦可兼顧防疫需求。

航港局表示，為精進國際商港的防疫作為，部長王國材有和指揮中陳時中聯絡，請求「護理台灣隊」協助檢視各項防疫流程與作業細節，並獲指揮中心應允及衛福部照護司協助，自26日起由基隆港先行辦理，包括台北港、花蓮港的相關人等也會前往觀察；28日則是台中港，也會請安平港的人觀察。

至於高雄港的部分，航港局表示，因為次長、航港局長、港務公司董事長等人都已進駐，會盡力配合防疫要求來執行。