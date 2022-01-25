疫情衝擊春節出遊潮 桃園受創最深訂房下滑近兩成

本土疫情持續延燒，隨著確診人數不斷增加，再加上春節連續假期即將到來，不少民眾正在考慮春節連假到底要不要出遊，部分縣市景點也出現退房潮。根據觀光局統計，相較本月10日統計的訂房狀況，九天連假平均住房率下滑約0.77個百分點，其中像是高雄、桃園等縣市，訂房率都明顯下降。

桃園接連爆出確診案例，也重創當地觀光業，根據觀光局最新統計，桃園九天連假平均住房率僅剩27.15％，相較於15天前，當時則還有36.75％，整整下滑超過一成；至於爆出港區群聚案的高雄也不遑多讓，春節連假平均住房率為44.34%，相較於15天前的61.5％，下滑17.16％之多。

此外，包括新北、台北、台南、宜蘭、新竹、苗栗、花蓮、台東等縣市也都呈現下滑趨勢。反倒是台中市、彰化、南投、雲林、基隆、連江等六縣市逆勢上升。

根據觀光局統計，農曆初一至初三，平均仍有五成多的住房率，其中又以苗栗、台南、宜蘭、屏東最受歡迎，住房率平均都超過六成五。