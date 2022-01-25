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虎躍新年刮好運 家電大獎攏「虎」你 ！

聯合新聞網 / 台北訊

農曆年是中國人的重大節慶，今年更有長達九天年假！聯合新聞網(udn.com)為了與會員好友迎接農曆新年、除舊佈新，即日起至2月13日為止，只要登入udn會員參加「虎躍新年刮好運」活動，即可任選彩券刮好運，就能把除濕機、電暖器、日本除蟎機、觸控快煮壺和全聯禮券等萬元好禮帶回家！

即日起至2月13日止，來聯合新聞網「選彩券刮好運」，萬元家電好禮免費送！圖片提供／聯合線上
即日起至2月13日止，來聯合新聞網「選彩券刮好運」，萬元家電好禮免費送！圖片提供／聯合線上

無論祖先來自何方，華人世界中最盛大的慶典莫過於農曆新年。「春節」是每年的農曆正月初一，一般俗稱為「新年」或「過年」，代表春天開始，萬物恢復生機。因此，為了在新年初有好彩頭，許多人會在過年時買彩券試手氣；或是在初五開工日，拿紅包買彩券祈求財運亨通。

為了與會員一起農曆新年到來，聯合新聞網舉辦「虎躍新年刮好運」活動，讓網友體驗線上彩券即刮即玩的樂趣。現在起至2月13日為止，只要參加活動並登（加）入udn 會員，即可任選一張彩券後，立即刮出你的好財運！就能讓你把冬季最夯的除濕機、電暖器、日本除蟎機、觸控快煮壺和全聯禮券等好禮抱回家！現在，立刻來試試你的新年好運！活動請至https://lihi1.com/RhYrO

彩券 春節

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