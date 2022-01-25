網傳午仔魚、石斑魚、烏魚偷用藥 漁業署怒：謠言其心可誅

近日網路謠傳「午仔魚偷用神經性藥物」、「石斑魚基因缺陷，人工培育用藥至長大」、「烏魚本身毫無價值，養殖戶偷用藥」等訊息，漁業署今天澄清，相關訊息皆為誤導，現在正是農曆過年前採辦年貨時期，網傳訊息打擊國產魚銷售，其心可誅。

漁業署說明，依午仔魚生態習性，並沒有需要安定及避免暴斃等問題，午仔魚養殖過程也未使用相關神經性藥物；110年午仔魚未上市抽驗163件，合格率95.7%，雖有少部分違規情形，但是違規者皆是抗菌性藥物，絕對沒有使用所謂神經性藥物。

漁業署表示，市售所稱石斑魚的魚種很多，包含青斑、龍膽石斑、虎斑及龍虎斑等魚種，其中青斑、龍膽石斑及虎斑等均為野生高價值魚種；雖然龍虎斑為龍膽石斑與虎斑的雜交物種，但並無基因缺陷問題。養殖漁民養殖石斑魚過程皆遵守「動物用藥品管理法」規定，且接受所在地主管機關抽驗檢查，110年石斑魚抽驗299件，合格率100%，另近期追查抽驗輸銷大陸石斑魚，檢測結果，亦皆合格。

漁業署指出，烏魚全身都具有經濟價值，大家所熟知的「烏魚三寶」，指的就是烏魚膘、烏魚肫和烏魚子，烏魚少刺美味且易食，是屬於高價值魚種。漁業署於106年至109年針對養殖烏魚雌激素檢測進行調查，分別檢測烏魚飼料、烏魚及烏魚子等，均無檢出雌激素殘留；110年水產配合飼料抽驗（含雌激素）計10件，合格率100%；另110年烏魚抽驗45件，合格率100%。

漁業署強調，值此年節前，網傳訊息打擊國產魚的銷售，其心可誅。為確保食魚安全，我國養殖魚未上市前，均辦理未上市水產品產地監測，未來將持續辦理，並擴大辦理用藥管理教育訓練，及配合產地聘用水產獸醫師駐診服務，經檢驗合格才能上市。