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雞蛋漲價除因飼料貴 淘汰老蛋雞青黃不接也有關

聯合報 / 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導
雞蛋漲價，彌月紅蛋也已少見。記者蔡維斌／攝影
雞蛋漲價，彌月紅蛋也已少見。記者蔡維斌／攝影

最近國內雞蛋價格節節上漲，從原本每公斤約36元至目前將破50元大關，養雞業者認為除了飼料價格上漲，帶動成本增加，漲價勢在必然，除此之外，不少養雞場正在淘汰下蛋率低的老蛋雞，造成雞量減少，蛋也減少，也是漲價一大主因。

雲林陳姓養雞業者說，疫情以來飼料價格不斷上漲，使養雞成本增加一到兩成，從1個多月雞蛋就開始漲價，最近漲得更快，加上缺蛋情況仍持續中，使得蛋價從原本每公斤約36.5元，漲至目前每公斤約50元，他們預估這波蛋價可能會持續到今年的清明節前，才可望逐漸舒緩。

雲林林姓雞農也說，這次全台缺蛋問題，除飼料漲價以外，很大原因是常態性淘汰下蛋率低的老蛋雞，一般進新雞是小雞從種雞場孵化後，交給中雞場飼養75天，再到蛋雞場飼養75天，加上這段期間雞隻遇到這波變種禽流感病毒，也死了一些雞，加上新雞補充來不及，青黃不接，才導致蛋量銳減。

雲林縣農業處表示，雲林縣目前4000多家畜牧場中，以肉雞場為多，只有53家雞場產蛋，規模比彰化縣少，目前為止雞瘟情形也都只是零星個案。

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雲林 漲價 雞蛋

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