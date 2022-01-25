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春節連假多良車站加強取締 南迴號誌調控「儲車水庫」
台東縣警方預估本月29日至2月1日春節9天連假，台9線南迴公路由屏東往台東，北上將有大量返鄉及旅遊車流，2月4至6日則為旅遊、收假車流高峰，將執行綿密交通疏導勤務，台9線與台11線等重要路段，及多良火車站等風景區加強違規勸導、取締，上下午2時段禁砂石車由台東往高雄行駛。
台東縣警局交通隊表示，大武分局配合大武工務段，對轄區易壅塞路段實施以下交通管制措施：車輛至多良火車站景點旅遊，請走外側車道，車道分流管制；金崙大橋北端連續假期，北上禁止左轉、橋上禁停車駐足。
金崙村至金崙大橋北端路段，管制時段「1月29日12時起，至2月6日20時止」禁止通行（客運除外)，車輛請走替代道路，由阡仔崙橋至金崙大橋南端出口後再行北上或南下。
南迴公路依現行管制規定，3日以上連續假期禁行砂石車，大武分局將加強宣導及管制，管制時間1月29日至2月6日，每日上午7至10時、下午4至7時兩時段。金崙至壽卡間，禁止砂石車由台東往高雄方向行駛。
安朔交控中心，於南迴公路瓶頸路段，運用號誌調控，實施截流措施：設定車流警示值，運用號誌儀管制，採「儲車水庫」和「慢進快出」策略；截流路段包括金崙、大鳥、南興、交控中心等路段。
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