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百公斤男偏愛葷食炸物 膽囊塞滿近5000顆結石

中央社 / 台中25日電

體重破百公斤的43歲男子因常年偏愛葷食、炸物，近幾個月飯後腸胃常感到不適，就醫檢查發現「膽汁都沒有了」，經手術在膽囊挖出近5000顆膽結石，醫生提醒清淡飲食。

根據台中慈濟醫院今天發布的新聞稿，一般外科主任余政展指出，男子長年偏愛葷食、炸物，近幾個月他飯後感到腸胃不適，檢查發現膽囊塞滿近5000顆膽結石，以腹腔鏡手術切除膽囊，取出結石放在手術專用彎盆，數量之多醫護人員都驚奇。

余政展表示，一般膽結石10顆、20顆就很多了，這位病人膽結石多達近5000顆且粒粒分明，十分罕見，膽結石有機會掉入膽管，只要1顆掉入膽管或塞住膽囊開口，都可能造成膽囊炎、膽管炎、胰臟炎，甚至膽囊破掉變成腹膜炎。

這名從事業務工作的患者自訴，從小媽媽擔心孩子胃口不好，晚上都買炸物讓他們配飯，長年飲食習慣就是偏愛葷食，三餐無肉不歡。大學時期他最愛跟同學大啖炸物，上班後三餐不定食，同事聚餐也是分食炸物。

患者說，去年前半年，他偶爾胃脹、胃悶，背部不經意疼痛，一直以為是睡姿不好，還換了枕頭；後半年發覺胃悶，吃胃藥沒效，近3個月腹瀉不停，照超音波才發現，膽囊塞滿石頭已無法儲存膽汁，也腫了一倍；術後，看到膽結石滿滿一整罐，自己都覺得驚嚇。

余政展表示，很多人上腹疼痛都直覺以為是胃痛，其實上腹的疼痛可能來自肝、膽、胃、胰等器官病變，最常見的就是膽結石，卻常被誤以為是胃痛而久治不癒；案例病人飲食無節制加上過度肥胖，正是結石好發原因。

余政展說，膽囊功能是儲存濃縮肝臟製造多餘的膽汁，膽囊切除後，膽管可取代儲存功能而不影響生活，僅少數人吃到油膩食物可能會腹瀉，注意飲食即可。

患者 肥胖

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