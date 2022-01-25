天冷飼料貴全台雞蛋缺貨 農民預言蛋價「回不去了」

半年前飼料開始漲價，養雞農民預料冬季天冷，蛋雞的產蛋率下降，養雞成本高划不來，約兩個月前減少買進「中雞」，導致蛋雞數量不足，目前全台缺蛋二至三成，蛋價節節攀升，有些通路已無蛋可賣，北部因運費每台斤加價3至5元，農民預料春節前夕可能出現每台斤50元的高蛋價。

「到底怎麼了？」台中市民朱姓男子在臉書PO文，昨晚到超商買雞蛋，結果雞蛋區一顆蛋都沒有，他拍照求問網友，有朋友留言說到超市也是找不到雞蛋，另有網友回應，可能天氣冷，雞蛋產量少才變搶手。

台中市田姓男子說，他也到處買不到雞蛋，有錢買不到雞蛋？「全聯沒有，超商沒有，連菜市場都沒有，這是什麼政府？」他說不管什麼政黨執政，他要吃雞蛋，竟連最卑微的要求都做不到。

彰化縣養雞生產合作社主席林朝良指出，全台每日雞蛋消費量12至13萬箱，目前每天出蛋10萬箱，缺蛋二至三成，產地每台斤35元賣出，大盤商收貨交給中盤商，中盤商為了供貨給零售端，出現各自加價「調蛋」的狀況，每台斤3、5元都有，春節前各地方、各通路的蛋價有點紊亂，很難說出一致標準。

「天氣冷，飼料貴，養蛋雞划不來。」二林鎮民代表林清在飼養蛋雞，半年前飼料接連漲價，買進蛋雞的中雞要養近兩個月才開始生蛋，農民預估冬季天冷，產蛋率必定下降，因此減少買進中雞，現在蛋雞少又產量減少，加乘作用的結果就是市面缺蛋。

林朝良說，通常雞蛋產地價加10元至15元是零售蛋價，大台北地區運費再多3元至5元，現階段售價每台斤44元至49元，大台北地區春節前可能達到50元，本（1）月10日飼料又漲0.6元，已是15.2元，飼料商下（2）月會來收飼料錢，農民不得不把成本反映在蛋價，只怕春節連假過後的蛋價「回不來了」。