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睡眠呼吸中止症可在家遠距檢測 提前發現治療

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
遠距居家型的睡眠呼吸中止症篩檢工具，不需至醫院門診在家就能做睡覺監測。圖／天晟醫院提供
遠距居家型的睡眠呼吸中止症篩檢工具，不需至醫院門診在家就能做睡覺監測。圖／天晟醫院提供

正常人的睡眠占1天約三分之一時間，絕大多數的睡眠障礙卻未能被診斷出來，台灣成人1600萬中，約有800萬人有打呼，當中有不少罹患睡眠呼吸中止症，天晟醫院說，現有遠距居家型的睡眠呼吸中止症篩檢工具，更加方便。

中壢天晟醫院指出，桃園40歲的鄧先生吃藥控制血壓多年，身材顯胖，因睡覺時容易胸悶，經心臟科轉介到胸腔科進一步檢查，進一步問診下，發現睡不好，起床時喉嚨乾癢，白天精神不濟，疲勞容易睡著，同住家人同時描述有打呼現象，甚至會看到呼吸停止頗長的時間。

鄧先生接受睡眠呼吸中止症測試檢查後，發現為重度的睡眠呼吸中止症病人，因為睡著時打鼾呼吸道阻塞，造成夜間反覆缺氧，費力吸氣時造成交感神經亢奮及嚴重胃酸逆流，導致血壓竄升以及喉嚨莫名發炎，長期下來，就可能造成不良的心血管後遺症（如中風，心肌梗塞），及氣喘或肺阻塞控制不佳，所以說睡眠呼吸障礙是很多慢性病的潛在殺手。

中壢天晟醫院表示，除了睡眠障礙外，舉凡高血壓心臟病、氣喘、肺阻塞、糖尿病、腦中風與失智、胃酸逆流與肥胖症等等，都可能同時存在睡眠呼吸中止症，造成這些慢性病難以控制，甚至增加死亡的風險，控制這些慢性病的同時，也應該同時找出並治療「睡眠呼吸中止症」，這樣才能得到良好的療效。

中壢天晟醫院與美商網嘉醫療科技合作，為有睡眠障礙困擾、慢性病纏身與肥胖的病友們，提供了「遠距居家型的睡眠呼吸中止症篩檢工具」，經醫師評估後，可付租借遠距篩檢工具器材費2500元，帶回家使用，不需特意排隊到醫院的睡眠中心睡覺監測，只要在自己熟悉的床上，家裡如常般戴上幾條簡便的生理監測器，就能輕鬆地完成檢查，符合現今的遠距防疫概念。

天晟醫院遠距居家型的睡眠呼吸中止症篩檢工具，在家就能做睡覺監測。圖／天晟醫院提供
天晟醫院遠距居家型的睡眠呼吸中止症篩檢工具，在家就能做睡覺監測。圖／天晟醫院提供

睡眠 慢性病 遠距

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