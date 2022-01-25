快過年了 宜蘭市南北館市場29日至除夕時段封街辦年貨
配合農曆年到來，採買需求大增，宜蘭市公所為提供採買年貨的民眾舒適安全購物環境，南、北館市場周邊出入口將在1月29日至1月30日上午7點至下午3點、除夕（31日）上午7點至下午2點進行交通管制，限制汽車進入，並規劃機、踏車停車格，方便民眾停車購物。
宜蘭市公所除了交通管制，今年因疫情關係，讓大家心情都蒙上陰霾，公所特別在南、北館市場門口設置「美食採買指南」、「防疫宣導」說明牌、趣味虎年成語猜謎，民眾在採買年貨時，可以順便玩猜謎遊戲，感受傳統年節的氛圍。
春節前的南北館市場都會擁入大量採買年貨的人潮，為了避免車輛湧入造成交通堵塞及人車爭道，市公所自1月29日（六）至1月31日（一）除夕在光復路接崇聖街與中山路三段交叉路口、昇平街接舊城南路與康樂路交叉口共4處進行交通管制，限制汽車進入。
市公所在南、北館市場的光復路規劃機踏車停車位，鼓勵民眾騎機車或自行車前往採買；市場入口會放置實聯制、手溫測量酒精機等，讓民眾輕鬆逛市場、安心買年貨。相關封街、交通管制路線及線上人流控管系統都可在市公所官方網站(https://www.ilancity.gov.tw/)查詢。
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