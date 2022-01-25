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影／拿海廢換農特產護海洋 屏東新點子元宵節開跑

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今天在鹽埔漁港舉辦「海廢帶回．漁獲自肥」發表會，縣長潘孟安（右）與潛水代表象徵性互換海洋垃圾和農特產品。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府今天在鹽埔漁港舉辦「海廢帶回．漁獲自肥」發表會，縣長潘孟安（右）與潛水代表象徵性互換海洋垃圾和農特產品。記者潘欣中／攝影

海洋垃圾造成的汙染，已成為生態與人類的隱形殺手，屏東縣政府為維護海洋生態環境，發想漁民回收廢棄物兌換在地農產品，今天在鹽埔漁港舉辦「海廢帶回．漁獲自肥」發表會，縣長潘孟安說，漁民回收海上作業產生的廢棄物，可兌換屏東在地的紅豆、米等在地農產品，減少海洋垃圾又可推銷在地農產，兌換活動元宵節起跑，為屏東漁業廢棄物回收寫下歷史新頁。

潘孟安說，根據調查，全世界每年有1000萬噸的垃圾進入海中，海洋垃圾已威脅海洋生物的生存，甚至魚類吃下難分解的微塑膠，透過食物鏈又回到人類身上，減少海洋垃圾，是保護海洋環境重要課題；漁民作業產生的廢棄物，又是海洋垃圾主要來源之一，為鼓勵漁民回收海上作業產生的廢棄物，以採購屏東在地農特產品作為誘因，一舉數得，今年的經費由海保署贊助，希望更多公民營團體加入贊助行列，維護海洋環境，也支持在地農業。

縣環保局長顏幸苑說，環保局自2017年開始招募海洋志工，包括清除海底垃圾的潛海戰將以及清理海洋垃圾的環保艦隊，目前「環保艦隊」計581艘，全國排名第二，潛海戰將154名，去年共清理451噸海洋廢棄物，成效卓著，期望透過發表會讓縣民了解共同維護海洋重要性，並宣導屏東縣海洋廢棄物回收兌換機制正式推動，讓漁業垃圾不海拋，未來屏東「環保艦隊」能超越2000艘，也呼籲民眾加入守護海洋志工行列，減少陸地垃圾進入海洋，共同維護海洋環境。

今天的活動除結合海洋委員會、海委會海洋保育署、海委會海巡署、海巡署第5、第6岸巡隊、各漁港安檢所等公部門參與外，還有屏東境內各區漁會、造船職業工會、船舶修理職業工會、環境巡守隊、潛海戰將和漁港鄰近海洋產業金洲海洋、慶發漁具、銘榮元、恆春海洋養殖公司等單位。

屏東縣政府為維護海洋生態環境，發想漁民回收廢棄物兌換在地農產品，今天在鹽埔漁港舉辦「海廢帶回．漁獲自肥」發表會。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府為維護海洋生態環境，發想漁民回收廢棄物兌換在地農產品，今天在鹽埔漁港舉辦「海廢帶回．漁獲自肥」發表會。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府為維護海洋生態環境，今天在鹽埔漁港舉辦「海廢帶回．漁獲自肥」發表會，縣長潘孟安感謝協助清理海廢的志工潛友。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府為維護海洋生態環境，今天在鹽埔漁港舉辦「海廢帶回．漁獲自肥」發表會，縣長潘孟安感謝協助清理海廢的志工潛友。記者潘欣中／攝影

海洋垃圾 屏東縣政府 廢棄物

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