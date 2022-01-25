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台灣燈會限定版一卡通 限量1萬張明起開賣
睽違20年，台灣燈會重返高雄，將於2月1日展開，今年主視覺以「發光高雄，聚光台灣，耀眼世界」為主題。一卡通公司與高雄市政府合作，取得主視覺圖像授權，明起發行限定版《2022台灣燈會聚光台灣一卡通》，數量1萬張，每張100元。
主視覺由洋蔥設計，藉由一束光源，幾何構圖成一個正在發光的「高」字，以繽紛的色彩，揭示高雄城市的熱情爽朗。一卡通公司表示，民眾可於高雄的四大超商及高雄捷運各站服務台實體通路購買，另也同步在momo購物網、PChome 24h 購物、東森購物、森森購物及蝦皮超市等電商平台開放訂購。
今年燈會也是史上第一場防疫、智慧科技兼具的新形態燈會，有全國首創的「台灣燈會防疫平台」全面運用LINE beacon進行免接觸無人智慧防疫導覽，整合交通、活動、消費三大服務，並結合防疫實聯制。遊客只要先上「台灣燈會防疫平台」註冊，使用一卡通MONEY加購「五行暢遊碼」，只要99元就可以24小時無限次搭乘高雄捷運、輕軌、公車等，並享渡輪、YouBike優惠，前20萬名還加送虎爺小提燈「大吉虎」。
一卡通公司提醒民眾，一卡通儲值卡及一卡通MONEY（原LINE Pay Money）乘車碼為實名制支付工具，燈會人潮眾多，交通也會有所管制，民眾可多加使用搭乘大眾運輸前往，支付便利、免接觸安心又防疫。
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