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疫情嚴峻 樂活夜櫻季開幕改線上直播
台北市政府預計在本周六盛大舉辦「2022樂活夜櫻季-幸福光櫻」開幕記者會，台北市長柯文哲也會出席，不過本土疫情越來越嚴重，北市府工務局今天宣布，將實體活動改為線上轉播，進行「點燈祈福」，不過民眾仍能自行前往賞櫻。
北市府上周才舉辦北投三層崎花海開幕記者會，柯文哲、副市長黃珊珊與彭振聲等人都共襄盛舉，還有不少表演與花海導覽。原預計要在29日舉辦的樂活夜櫻季開幕式，因受到疫情影響，成為北市府今年第一個實體轉線上的花季活動，所有官方人員也不會出席。
工務局表示，記者會將改為「點燈祈福」形式，以直播方式分享春節的喜悅與祝福。工務局說說，現場櫻花已開，民眾仍可自行前往觀賞，但務必遵守防疫措施，做好個人保護。若人潮太多，建議另擇時間前往觀賞，並隨時注意「公園新花漾」粉絲團的警示燈情報。
至於後續各項「花in台北」開幕活動是否會續辦？工務局坦言，都還在持續規劃，因為不確定疫情會如何變化，如果疫情持續擴大，就會把實體活動規模縮小，或是改為線上活動讓民眾也能參與。
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