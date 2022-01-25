高雄SKM Park明天見客！徠卡等50家獨家品牌進駐

高雄全新Outlets商場、緊鄰高雄捷運「草衙站」的「SKM Park」即將在1月26日試營運，主打是一家「美式生活Outlets」，不是只能逛街，220家品牌中有6成為零售購物品牌，4成提供娛樂餐飲選項，獨家品牌有50家以上，全年提供平均折扣3折起。SKM Park副董事長吳昕昌表示，SKM Park是新光三越集團的新里程碑，投資數億將原有的「草衙道購物中心」改裝，將為市場帶來不同氣象，除了是寵物友善商場，可以帶著毛小孩到這來玩一整天，逛累了還可以按摩、剪髮，提供一整天購物玩樂的生活提案。

SKM Park佔地2.6萬坪提供四大生活提案：Outlet購物、生活體驗、餐飲美食、休憩娛樂等，提供全客層一站式購物新體驗，除了有室內購物區域，也提供戶外購物街區，還有叮叮電車在戶外街區穿梭，還可在戶外露天用餐區用餐，享受高雄的陽光與欣賞夕陽美景。吳昕昌表示，從改裝到試營運只有短短4個月，相較原有的草衙道以娛樂、餐飲帶進大量人潮，這次SKM Park品牌調整幅度達8成，也帶進更多Outlet零售品牌，像是Leica徠卡全台獨家outlet店、法雅客也推出全台唯一福利品專區。

運動品牌導入全台最大outlet店，像是adidas、NIKE、PUMA等，adidas高雄最新outlet店面積達385坪。國際精品包含Coach全年3折起；Montblanc、Salvatore Ferragamo高雄獨家期間限定店。以及Brooks Brother、Max Mara、Boss、Shiatzy Chen、AllSaints等，年後也將進駐MICHAEL KORS、POLO outlet店。

SKM Park也有個是娛樂設施與生活主題場館，包括佔地約300坪VR虛擬實境樂園、鈴鹿賽道樂園的戶外卡丁車賽道、大魯閣棒壘球打擊練習場，夜店風保齡球館等，以及適合親子放電的室內兒童遊樂場與國賓影城等。