移工失能津貼未領逾4千萬 勞動部:職災服務無國籍分別

監察委員王幼玲、王美玉今召開記者會指出，監委追查移工職災失能後的處境，發現2016年至2020年有聘僱許可領取失能給付的外籍移工有1087人，其中512人終止契約，因雇主常違反勞基法第59條，導致職災移工無法獲得應有的醫療照顧、補償及後續職業重建，近10年移工應申領未申領、或者中斷申請失能津貼的金額高達4千萬餘元，要求勞動部改善。勞動部回應，職災勞工個案主動服務計畫適用對象無國籍之分，未來也將透過該國駐台機構、仲介主動聯繫通知符合申請資格的職災移工申請失能生活津貼。

監委調查發現，據勞動部統計，近10年職災移工應領而未領的失能津貼金額高達4000多萬元，符合請領勞保失能年金的返國失能移工，有超過半數未持續受領。王美玉批評，4000多萬元是累積多少移工斷了手腳、應該賠償人家的錢，「這是讓台灣顏面大失、很負面形象的一件事」。

王幼鈴則指出，移工發生職災後普遍遭遇的問題包括雇主未依規定給予工資補償或醫療協助、雇主堅持提早解約或不續約、仲介未能協助申辦法定補助或補償、失能移工未接受職業重建協助。

對此，勞動部表示，勞動部補助各地方政府辦理「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)，在2021年底置個案管理員53名，維護職災勞工權益、提供心理支持，主要服務項目屬社會重建服務，或轉介勞工接受職能復健或職業重建服務，協助職災勞工早日重返職場。其服務對象為所有職災勞工，並無國籍之別。

勞動部說，依現行的「職災勞工保護法」及5月1日即將生效的「勞工職業災害保險及保護法」，補助醫療院所及相關團體辦理職能復健或部分職業重建服務一體適用，服務對象為所有職災勞工，沒有國籍之分。

為確保失能移工返國後仍能取得相關津貼補助，勞動部強調，未來將透過該國駐台機構、仲介團體主動聯繫通知符合申請資格之職災移工申請失能生活津貼，保障移工權益。