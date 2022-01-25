春節前試手氣 110年11月12月統一發票中獎號碼將出爐

去年11-12月期統一發票將於今天中午13點30分在電視直播開獎，財政部指出，已開獎的9-10月期發票，仍有五張千萬大獎，目前仍無人兌領，呼籲消費者多找找手邊的發票，以免和財神爺擦身而過。

財政部表示，去年9-10月期發票領獎期限至3月7日，1,000萬元大獎的部分，該期共開出13張，目前仍有五張尚無人兌領，其中一張是在新竹市巨城購屋中心開出，是一張60元的停車費發票。

另外四張千萬大獎皆是於南部地區開出，一張是在台南市中西區，賓士府前KTV所開出的包廂及餐飲費發票。有二張於高雄市開出，一張是由楠梓區建佑藥局所開出；另一張是由三民區定食8所開出。

還有一張在屏東市金玉堂批發廣場所開出的發票，甚至僅消費8元購買小物，卻兌中1,000萬元最大獎，至今還沒找到幸運兒。

財政部推出統一發票兌獎APP，提供安卓與IOS兩種系統下載，民眾只要綁定電話號碼，就能在消費時使用載具存取電子發票，開獎日當天，已存入APP中的發票號碼會自動兌獎，所有中獎獎項皆會自動匯入綁定帳號，手動掃描輸入的發票若是中五、六獎等小額獎項，也會自動匯入綁定帳號，其餘獎項則須前往指定金融機構領取獎金。

為了推廣節能減碳，財政部針對未列印出的雲端發票，提供30組100萬元雲端專屬獎，財政部提醒，發票存為雲端發票後，記得進行載具歸戶，並留意店家通知中獎的訊息，以免錯過專屬大獎。

此外，為防止有心人士大量小額消費「洗發票」，財政部修正發布「統一發票給獎辦法」第15條，增訂第2項及第3項定明自111年1月1日起，以不合常規之交易或付款方式，無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎；已領取獎金者，所轄主管稽徵機關具函追回其獎金。至取得大量統一發票數量、小額統一發票金額及中獎發票張數之認定基準，不予公開。