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高雄1歲男童誤食清潔劑 造成食道不可逆的終生傷害

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
收治誤食病例的兒童胃腸科主治醫師賴宛孜。圖／院方提供
收治誤食病例的兒童胃腸科主治醫師賴宛孜。圖／院方提供

高雄一名1歲多男童，日前在家中撿到一瓶未鎖緊的浴廁清潔劑，卻誤當飲料直接喝下，造成食道被強鹼灼傷，緊急治療，食道仍攣縮剩0.1公分，歷經8次食道擴張術，才勉強能流質或軟質食物。對此，醫師也提醒，因避免將家中藥物、清潔劑等有害物品，放置在幼童可觸及的地方。

這名誤食浴廁清潔劑的男童，被送往高雄長庚醫院急診治療，由醫療團隊安排胃鏡等內視鏡檢查，發現他口腔中有大量潰瘍，還延伸至食道有二至三度潰瘍，胃部還發現呈現第四度壞死性嚴重潰瘍。

收治病例的兒童胃腸科主治醫師賴宛孜指出，食道是有彈性的組織，若受強鹼等腐蝕性破壞，會導致萎縮、攣縮甚至演變成狹窄，因此，醫療團隊趕在男童食道未完全孿縮前，緊急用胃鏡放置鼻胃管維持食道通暢。

賴宛孜坦言，即使把食道撐住，留有小縫隙，卻已是緊急救治的極限。在醫療團隊為男童進行食道擴張術前，僅能吃布丁與喝水，後續才將受傷後結痂的食道透過醫療技術協助撐開。

賴宛孜說，食道受強鹼腐蝕是不可逆的傷害，男童出院時仍帶著鼻胃管回家。歷經8次食道擴張術，才將男童約僅有0.3公分寬的孿縮食道擴張至10分1寬，僅有約為一隻原子筆心般細。

賴宛孜提醒，正值口腔期的幼兒，經常任意抓取東西往嘴裡塞，為避免類似誤食情形發生，家中藥物、清潔劑等有害物品，應放高處或鎖在幼童無法觸及的地方，以造成憾事發生。

賴宛孜叮嚀，若不慎發生誤食，家長也千萬不要試圖催吐，以免造成反覆侵蝕，或嗆入呼吸道導致窒息，若發生誤食應該要盡速送醫，也務必帶著現場遺留的清潔劑，以利醫師進行判斷。

高雄一名1歲多男童，誤食浴廁清潔劑導致口腔二度潰瘍。圖／醫師賴宛孜提供
高雄一名1歲多男童，誤食浴廁清潔劑導致口腔二度潰瘍。圖／醫師賴宛孜提供
高雄一名1歲多男童，誤食浴廁清潔劑導致食道二度潰瘍。圖／醫師賴宛孜提供
高雄一名1歲多男童，誤食浴廁清潔劑導致食道二度潰瘍。圖／醫師賴宛孜提供
高雄一名1歲多男童，誤食浴廁清潔劑導致胃部四度壞死性潰瘍。圖／醫師賴宛孜提供
高雄一名1歲多男童，誤食浴廁清潔劑導致胃部四度壞死性潰瘍。圖／醫師賴宛孜提供

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