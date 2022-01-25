高雄1歲男童誤食清潔劑 造成食道不可逆的終生傷害

高雄一名1歲多男童，日前在家中撿到一瓶未鎖緊的浴廁清潔劑，卻誤當飲料直接喝下，造成食道被強鹼灼傷，緊急治療，食道仍攣縮剩0.1公分，歷經8次食道擴張術，才勉強能流質或軟質食物。對此，醫師也提醒，因避免將家中藥物、清潔劑等有害物品，放置在幼童可觸及的地方。

這名誤食浴廁清潔劑的男童，被送往高雄長庚醫院急診治療，由醫療團隊安排胃鏡等內視鏡檢查，發現他口腔中有大量潰瘍，還延伸至食道有二至三度潰瘍，胃部還發現呈現第四度壞死性嚴重潰瘍。

收治病例的兒童胃腸科主治醫師賴宛孜指出，食道是有彈性的組織，若受強鹼等腐蝕性破壞，會導致萎縮、攣縮甚至演變成狹窄，因此，醫療團隊趕在男童食道未完全孿縮前，緊急用胃鏡放置鼻胃管維持食道通暢。

賴宛孜坦言，即使把食道撐住，留有小縫隙，卻已是緊急救治的極限。在醫療團隊為男童進行食道擴張術前，僅能吃布丁與喝水，後續才將受傷後結痂的食道透過醫療技術協助撐開。

賴宛孜說，食道受強鹼腐蝕是不可逆的傷害，男童出院時仍帶著鼻胃管回家。歷經8次食道擴張術，才將男童約僅有0.3公分寬的孿縮食道擴張至10分1寬，僅有約為一隻原子筆心般細。

賴宛孜提醒，正值口腔期的幼兒，經常任意抓取東西往嘴裡塞，為避免類似誤食情形發生，家中藥物、清潔劑等有害物品，應放高處或鎖在幼童無法觸及的地方，以造成憾事發生。