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小紫菜產季到 新北海女頂強風採美味

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
附著於礁岩的小紫菜。圖／新北市漁業處提供
附著於礁岩的小紫菜。圖／新北市漁業處提供

每年12月至3月為台灣東北角小紫菜的盛產期，時常可見頭戴斗笠、手拿刮勺與畚箕的海女們，頂著強烈東北季風採集有「黑金」美譽的小紫菜，新北市漁業處表示，東北角海岸冬季產有黑毛、白毛及小紫菜等諸多海味，此季節到東北角皆可品嘗到小紫菜隱藏版美食。

東北季風強勁吹襲並持續寒冷，此時時常可看到一個個頭戴斗笠、身穿雨衣、手拿白鐵特製刮勺與畚箕及腳踏防滑釘鞋的東北角文化瑰寶海女們，正彎腰採拾岩壁上的有「黑金」美譽的小紫菜，此時正是小紫菜的生產季節，也是只有東北角才有的限定版美食。

東北角海域盛產小紫菜，生長在礁岩或海蝕平台常有海浪拍打的區域，且生長季節是11月至3月，必須在強勁的東北季風吹襲及海浪拍打下才會長得好，採集這些小紫菜得來不易，海女們必須不畏風寒與大浪蹲在礁岩或海蝕平台上採集，有時一採就好幾個小時，她們多選擇天氣短暫放晴無雨時，出來採集鮮嫩的小紫菜。

貢寮海女郭秀鳳表示，小紫菜可使用簡單的刮取工具如自製的白鐵刮勺，也可以徒手摘取，採小紫菜時要趁退潮的時候，為了安全一定要穿防滑鞋或釘鞋增加穩定性保護安全。摘回來的小紫菜，要將非常仔細地將附著在礁岩上的紫菜根部去除，清洗乾淨後就可將小紫菜分包冷凍。最常見的料理方式是清炒與煮紫菜湯，簡單燙過、使用醬油醃製等方式都能作出營養豐富且富含海味香氣的道地美食。

新北市漁業處長張麗珍表示，東北角海岸灣峽嶙峋，且位於黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，海洋資源相當豐富，冬季產有黑毛、白毛及小紫菜等諸多海味，民眾至周邊海鮮餐廳皆可品嘗此季節限定美食。

以小紫菜作為食材的紫菜吻仔魚湯。圖／新北市漁業處提供
以小紫菜作為食材的紫菜吻仔魚湯。圖／新北市漁業處提供
海女正在採拾小紫菜。圖／新北市漁業處提供
海女正在採拾小紫菜。圖／新北市漁業處提供

東北季風

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