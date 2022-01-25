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乳癌篩檢效率、疑癌追緝 奇美醫連2年獲兩「王」頭銜

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫連兩年篩檢獲「乳癌篩檢效率王」、「疑癌追緝王」；今天發表成果。記者周宗禎／攝影
奇美醫連兩年篩檢獲「乳癌篩檢效率王」、「疑癌追緝王」；今天發表成果。記者周宗禎／攝影

奇美醫學中心癌症中心主任馮盈勳，今天說明奇美推動「全方位癌症防治策進計畫」成果，大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌等四大癌症篩，104年至109年篩檢人次超過17萬6829人次，發現3726名癌前病變或罹癌個案，連續兩年獲國健署「乳癌篩檢效率王」醫學中心第一名及「疑癌追緝王」三癌醫學中心第一名。

57歲吳姓癌友今天現身表達感謝，她104年到奇美就醫候診時，看到篩檢站個管師在對民眾解說，好奇詢問，因符合檢驗資格，領取大腸癌篩檢糞便檢驗管，檢驗結果陽性，大腸鏡檢查確診大腸癌第3期，缺沒有明顯症狀，化療後病情穩定至今，很感謝個管師「熱情邀約」發現癌症，每次回診看到個管師都會問候表達謝意。

馮盈勳說，許多癌友沒明顯症狀，因篩檢確認罹癌，這也是奇美積極推動高風險族群篩檢原因，大腸癌篩檢著重男性，口腔癌針對吸菸及嚼檳榔者，乳癌及子宮頸著重3年以上久未篩檢婦女。

前兩年疫情影響，民眾減少出入公共場所非必要緊急醫療，癌症篩檢人數也大幅減少，相較108年，奇美109年大腸癌篩檢人數減少3216人，口腔癌篩檢706人，乳癌953人，子宮頸癌1297人，總共減少6172人次，下滑16.3%。去年在5月政府宣布三級警戒至7月27日降為二級警戒期間，僅2130人次篩檢。

奇美推估符合篩檢資格者約1萬2千人未篩檢，大腸癌篩檢推估2年約減少6500人糞便潛血檢查，以近三年癌前病變或癌症的檢出率約3.35%，推估恐有218人癌前病變或罹癌未能發現，後續治療將是沈重負荷。

癌症蟬聯國人十大死因第一名長達39年，奇美醫學中心表示，衛福部最近的「新發癌症」統計108年12萬1254人，較107年增加5123人。

奇美醫連兩年篩檢獲「乳癌篩檢效率王」、「疑癌追緝王」；今天發表成果。記者周宗禎／攝影
奇美醫連兩年篩檢獲「乳癌篩檢效率王」、「疑癌追緝王」；今天發表成果。記者周宗禎／攝影
奇美醫連兩年篩檢獲「乳癌篩檢效率王」、「疑癌追緝王」；今天發表成果。記者周宗禎／攝影
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癌症 大腸癌 子宮頸癌

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