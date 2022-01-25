年後轉職成職場大勢！抗漲脫貧高薪靠自己賺

歲末年終來臨，年度最大轉職潮來了！人力銀行調查發現，2022年1月份工作數達90萬個，創歷史新高，其中騎驢找馬的轉職者超過15.8萬人，占同期主動應徵者的43.4%，據調查，「薪水比別人低，被虧待」是許多人想轉職的關鍵原因。

面對低薪時代，希望轉職幫自己加薪人之常情，但想轉職真的是想轉就轉嗎？會不會愈轉職涯愈窄？如何愈轉愈順、時刻掌握人生發球權？我們邀請國泰人壽展業北東通訊處課長 吳怡佩分享她從空服員華麗轉身成為百萬保險業務員的獨門訣竅。

退役空服員吳怡佩在保險業闖出一片天，2019年起更成為保險業最高榮譽的MDRT百萬圓桌會員。 (圖：楊睿謙/攝影)

兼顧麵包與家庭！斜槓轉職啟動人生B計畫新聞系出身的吳怡佩，畢業後考上人人欣羨的空服員，這一做便是10年，然而，隨著孩子出生，需要長時間照顧，時常飛外地的她心繫孩子成長階段的陪伴，也因此，她決定尋求職涯B計畫，來兼顧工作與家庭所需。

由於先生在國泰人壽任職，吳怡佩對於保險業務員收入高、工作時間彈性，又能助人解決問題的特性十分羨慕，她開始利用下班時間斜槓兼差，累積保險專業，希望和先生一樣，能善用保險來利人、利己。

離開航空業後，吳怡佩把握機會成為正職業務員，至今13年間，既照顧家庭，也幫助過眾多客戶，收穫許多肯定，從當初的兼差菜鳥一路晉升為課長。2019年起，她更當上保險業最高榮譽MDRT百萬圓桌的會員，漂亮的履歷令同業與過往同事崇拜不已。

空服員搖身變為壽險顧問！曾遭客戶酸：要更專業一點！「做什麼，就要像什麼。」是吳怡佩對自己的期許。擔任空服員時，她要求自己只要一穿上制服，舉手投足就要像個空服員，現在作為壽險顧問，吳怡佩說：「我連出門搭計程車，司機都會問我，妳是哪一家保險公司的？」

這樣的成長並非一蹴可及，吳怡佩也走過一段跌跌撞撞的歷程。「我曾經幫客戶規劃孩子的醫療險，保單都簽好了送交公司，才知道兒童有保額限制，不能保這麼高，我回頭去跟客戶說明，客戶對我說：『妳要更專業一點！』我一直把這句話記在腦海裡，努力把自己變專業。」

吳怡佩轉職不怕受挫，反而激勵自己精進專業職能。 (圖：楊睿謙/攝影)

找到獨家客群，菜鳥保險員的逆襲！由於大學同學大多在媒體業、以前同事在航空業，這兩種行業工作者理財與風險管理需求高，但是工作時間長、作息不固定，一般保險業務員很難接觸到他們，吳怡佩意外擁有了自己的「獨家」客群。「空服員下班後很累、上班前很忙，跟他們聯絡要找對時間點。」

除了擁有航空業的客源，吳怡佩也把過去的專業運用在保險行銷中，經常和客戶分享旅遊經驗、打包行李秘技……，新聞系出身的她說話生動、條理清晰，讓人聽了如沐春風，她因此有交不完的朋友、談不完的案子。

晉升主管後，吳怡佩更把專長發揮在培訓新人方面，從前在航空業，「微笑、傾聽、讚美」是空服員的基本素養，但轉職到保險業，竟成為她的超級優勢！吳怡佩開玩笑說：「我靠這3招留才，很多新進人員都很喜歡來找我『問診』。」

在培育方面，吳怡佩召集幾位主管成立跨區培育小組，以團隊戰的方式，讓各區新進人員可以學習到不同主管的優點，藉由資源共享、合作的方式質量加乘，幫助新進人員快速成長。

延續服務熱忱，用一樣的時間賺取不一樣的收入從「海漂派」變「海歸派」，吳怡佩笑稱自己是從天上「仙女下凡」，空服員和保險業務員，服務的熱忱一樣，結果卻很不一樣。吳怡佩認為保險這份工作不僅能延續之前的職場技能、收入比從前更豐厚，而且還可以兼顧家庭。

她說：「以前小孩發燒，我在國外飛來飛去，只能乾著急，現在我每個禮拜都有時間可以陪孩子打桌球。」更重要的是，保險這份工作可以永續經營，吳怡佩表示，「在飛機上做得再好，頂多拿到一封嘉獎信，客人下飛機後就不會再聯絡，但保險的客源可以累積，客人會幫我轉介紹其他客人，從客戶對我的信任中，會看見自己的成長。」

吳怡佩認為空服員和保險業務員，服務的熱忱一樣，結果卻很不一樣。 (圖：楊睿謙/攝影)

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