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長輩「最常跌倒」地點曝光！超過一半都在這

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
康寧醫院急診科醫師郭健中分享，長者可以原地顛腳尖，訓練腿部肌肉。記者許政榆／攝影
康寧醫院急診科醫師郭健中分享，長者可以原地顛腳尖，訓練腿部肌肉。記者許政榆／攝影

農曆春節出遊、外出拜訪親友時，民眾也要注意「長者防跌」。國民健康署提醒，跌倒是造成老人事故傷害的危險行為，家屬安排外出行程時，可事先熟悉旅遊路線地形、天氣變化及動線等，另外要注意長輩身體狀況、避免穿著不合身服裝或鞋子、姿位性低血壓等，恐增加跌倒風險。

根據衛生福利部109年死因統計，跌倒是65歲以上長者事故傷害死亡原因的第2位。國民健康署106年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上長者約每6人就有1人曾經發生跌倒，且每12個長輩就有1個曾經因為跌倒而就醫。

長者常見的跌傷地點，有52%發生在室內，其中以臥室和客廳排行前2名；有48%發生在室外，其中以街道或路邊、公園或運動場排行前2名。

馬偕紀念醫院急診醫學部主任簡定國表示，長者因跌倒送醫的常見受傷部位，包括頭部撕裂傷、胸部挫傷，以及手腕、髖部骨折等，建議家族出遊時，須考量長輩的健康狀況，適時安排定點休息。他提醒，若長輩不幸跌倒時，不要馬上扶他起來，避免造成二次傷害。

康寧醫院急診科醫師郭健中指出，「行動能力」是影響老年生活品質重要的因素，應強健肌肉和身體平衡，提高跌倒時的自我防衛能力。出遊時，可善用手杖或登山杖，並避開積水處、陡坡、雜草叢及碎石處，避免跌倒的風險。

國民健康署整理出5招「長者出遊防跌檢核表」，協助民眾確認長者安全，防跌5招包括：

1.注意周遭環境安全：應有充足的照明，使用加裝扶手的浴廁，小心濕滑地面、凹凸不平的人行磚道、有高低落差的斜坡，避免行經雜物堆積處。

2.穿著合身服裝及鞋子：衣物、褲管裙襬合身不過長，選擇有鞋帶固定的鞋子，有包覆的鞋面及防滑的鞋底，避免穿拖鞋。

3.攜帶合適的輔具與配件：選擇合適的枴杖或助行器等行動輔具，材質勿太重避免移動不方便；若有近視或老花者，應配戴正確度數的眼鏡。

4.注意身體健康狀況：日常生活可以在家做肌力與平衡訓練運動，飲食營養要均衡。

5.檢視用藥安全：如有使用鎮定藥物或多種藥物者，可請醫生協助評估用藥安全，避免藥物交互作用增加跌倒的風險。

「讓長輩放心，他才願意出遊！」郭健中表示，有些長輩不願意跟家族走春，多半是怕「跌倒」，但運動、外出是最好的復健，民眾可貼心幫長輩注意出遊細節，或讓孫子、孫女來鼓勵長輩走出戶外，讓長輩願意多運動。

郭健中分享「長輩訓練肌力」小技巧：長輩坐在椅子上，前方放桌子、助行器等輔具，腳往身體縮、上身往前彎，讓重心從屁股轉移到腳，接著手向前伸展、扶著桌子站起，可訓練長者腿部肌肉。有些長輩膝蓋痛，可以扶著健走杖、原地顛腳尖，亦可站在牆壁前，不用擔心往後跌倒。

國民健康署提醒，民眾年假期間，勤洗手、戴口罩落實防疫不可少，此外長輩不管是在家同樂或出遊，可以參考國民健康署製作的「長者防跌妙招手冊」，相關資訊可至國民健康署網站、健康九九網站查詢及下載使用。

康寧醫院急診科醫師郭健中表示，長輩可以扶著健走杖做腿部肌肉訓練。記者許政榆／攝影
康寧醫院急診科醫師郭健中表示，長輩可以扶著健走杖做腿部肌肉訓練。記者許政榆／攝影
國民健康署今舉辦「過年出遊長者防跌」記者會，左起為馬偕紀念醫院急診醫學部主任簡定國、國健署長吳昭軍、康寧醫院急診科醫師郭健中。記者許政榆／攝影
國民健康署今舉辦「過年出遊長者防跌」記者會，左起為馬偕紀念醫院急診醫學部主任簡定國、國健署長吳昭軍、康寧醫院急診科醫師郭健中。記者許政榆／攝影
康寧醫院急診科醫師郭健中示範，長者訓練腿部肌肉小技巧。記者許政榆／攝影
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復健

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