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中山高南崁蘆興南路全向匝道14點通車 北上南下新選擇

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
高公局提醒新匝道在平面道路也有新道路，請駕駛人注意路面標識行駛。記者鄭國樑／攝影
高公局提醒新匝道在平面道路也有新道路，請駕駛人注意路面標識行駛。記者鄭國樑／攝影

交通部高速公路局斥資10億元辦理國道1號桃園交流道動線改善工程，今天上午由交通部陳彥伯次長、桃園市長鄭文燦共同主持通車儀式，下午2點正式開放供用路人使用。

蘆興南路匝道在中山高50K+185，南崁交流道（49.1K）往南約1公里位置，相當於一個小型的交流道，平面道路的車輛可以由此進高速公路南下、北上，也可以從高速公路出來接平面道路。高公局指出，蘆興南路匝道通車後，與通行中之中正北路匝道將形成全方向匝道動線，有效改善桃園交流道及中正北路匝道運轉效率及服務水準，紓解台4線交通壅塞問題，並滿足桃園地區未來發展之交通需求。

桃園市長鄭文燦表示，新匝道通車後，可以分擔南崁交流道30%至40%的車流量。鄭文燦希望未來能命名為「桃園交流道」，原來的「桃園南崁交流道」改為「南崁交流道」，讓用路人容易辨識。陳彥伯次長在會場上感謝施工期間用路人的配合，及桃園市政府相關單位、各級民意代表、地方里長的協助以及里民的體諒。

高公局表示，國1五（中山高）楊段拓寬工程於2013年完工通車，已紓解國道1號長程車流，為進一步改善平面段桃園交流道及台4線（南崁）交通壅塞情形，增設桃17線（蘆興南路）南入及北出國道1號平面段共6支匝道（總長1467m），與中正北路匝道銜接形成全方向匝道動線，完整桃園交流道服務功能，提供桃園、蘆竹另一進出國道通路，促進地方發展。

此外，工程也將蘆興南路至機場系統交流道間的國道主線各增加1輔助車道，拓寬為雙向各5車道，以改善車流交織造成之壅塞，提升該路段之國道服務水準。

並提醒用路人依新設標誌牌面、標線、號誌小心行駛，駕駛人想了解通車資訊，可撥打高速公路局服務電話（02）29096141，或請上高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw

中山高蘆興南路匝道今天上午熱鬧舉辦通車典禮，下午2點通車。記者鄭國樑／攝影
中山高蘆興南路匝道今天上午熱鬧舉辦通車典禮，下午2點通車。記者鄭國樑／攝影
中山高蘆興南路匝道下午2點通車，平面車輛可以由此北上（左）、南下（右）高速公路，也可以出來，像小型的交流道。圖／交通部高速公路局提供
中山高蘆興南路匝道下午2點通車，平面車輛可以由此北上（左）、南下（右）高速公路，也可以出來，像小型的交流道。圖／交通部高速公路局提供
蘆興南路匝道示意圖。圖／交通部高速公路局提供
蘆興南路匝道示意圖。圖／交通部高速公路局提供

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