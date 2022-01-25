國一桃園交流道改善工程 今下午2時正式通車

為了改善交通動線，交通部高速公路局斥資10億元，針對國道一號桃園交流道動線進行改善工程」，今天上午舉辦通車典禮，並在今天下午2時正式開放通車。

高公局表示，國道一號五楊段拓寬工程於民國102年完工通車後，已紓解國道一號長程車流，為進一步改善平面段桃園交流道及台4線交通壅塞情形，增設桃17線（蘆興南路）南入及北出國道1號平面段共6支匝道（總長1467m），與中正北路匝道銜接形成全方向匝道動線，提供桃園、蘆竹另一進出國道通路。

高公局表示，該工程完工後，蘆興南路匝道與通行中的中正北路匝道將形成全方向匝道動線，有效改善桃園交流道及中正北路匝道運轉效率及服務水準，紓解台4線交通壅塞問題，並滿足桃園地區未來發展之交通需求。

此外，該工程亦將蘆興南路至機場系統交流道間的國道主線各增加1輔助車道，拓寬為雙向各5車道，以改善車流交織造成之壅塞，提升該路段國道服務水準。