順天堂進口烏梅農藥不符規定 773公斤邊境攔截
衛福部食藥署今天公布，順天堂藥廠自中國進口1批烏梅總重773公斤，遭檢出農藥殘留不符規定；另有中國的核桃口味瓜子檢出甜味劑超標，不合格產品全數邊境攔截，未流入市面。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有4個不合格品項，分別為印度的茶葉、中國大陸的塑膠湯匙、核桃味瓜子及烏梅。
其中，順天堂藥廠股份有限公司自中國進口1批烏梅，遭檢出農藥「2-Phenylphenol」不符合農藥殘留容許量相關規定，總重773公斤遭退運或銷毀。
食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電話聯訪表示，乾燥成熟經燻製而成的烏梅果實，屬於可作為食品使用的中藥材，邊境管理上也適用食品管理規定。
陳慶裕指出，「2-Phenylphenol」為殺菌劑，依照農藥殘留容許量標準，僅有柑橘類、梨與奧勒岡草等3種農作物有訂定殘留容許量，其他未訂定容許量的標準、不得檢出。
此外，年節將近，台中的好食美物商行自中國進口1批核桃味瓜子1500公斤，遭檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸每公斤1克，糖精每公斤0.4克，已超過食品添加物使用範圍及限量暨規格標準的甜味劑規範標準。
陳慶裕提到，依照以往邊境檢驗紀錄，確實在年節將近時期，瓜子類食品的報驗次數較多。
陳慶裕說，上述2產品皆為近半年首度在邊境檢驗檢出不合格，2家業者未來進口同產品時，抽驗比率將從2%至5%提升至20%至50%；這次的不合格產品，也全數退運或銷毀。
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