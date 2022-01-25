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上網訂房卻住地下室 北市去年裁罰違法旅宿金額破千萬
下周就是農曆春節，台北市觀光傳播局今天表示，預期年節期間將有一波出遊人潮，觀傳局呼籲民眾務必入住合法旅館，觀傳局去年裁處144家次的日租套房，裁罰金額超過一千萬元，裁罰家次與金額皆創下歷史新高，今年觀傳局也將持續加強查處。
觀傳局表示，去年裁處144家次的日租套房，裁罰金額為1459萬元，常見的違法旅宿判斷方式為沒有旅館業登記證或專用標識、台灣旅宿網查不到旅館資訊，或是位於市區大樓內卻自稱民宿。
觀傳局長劉奕霆表示，部分案例的受處分人聲稱自國外習慣使用Airbnb等平台尋找短期住宿，誤以為日租套房於國內為合法，於國內亦以該平台提供住宿，實則已違反了發展觀光條例的規定。
劉奕霆表示，不論以居家共享或任何名義，提供短期住宿收取費用一經觀傳局查獲，就是至少新台幣10萬以上至50萬元的罰金，且一案一罰，奉勸有此情形者及早停止。
觀傳局表示，另有案例顯示，民眾常遇到訂日租套房卻無法退訂，求助平台還要業者同意才能退費的情況；或實際入住發現空間不如照片寬廣，小小空間塞了一堆床，且不能退費或換房，價格比住旅館還不划算。另外，入住後設施導致受傷、浴室滑倒等，業者卻毫不負責；隔音差、使用建材不防火更是常見；觀傳局呼籲民眾於春節期間如有住宿需求，務必入住合法旅館，才不會遇到前述情形，打壞假期的大好心情。
觀傳局表示，對於不慎入住日租套房的民眾，觀傳局有檢舉獎金管道，民眾於入住日租套房後，依觀傳局公布方式，將訂房資料與付費證明及屋內照片，向觀傳局申請檢舉獎金，於觀傳局行政程序裁處業者並收繳罰款完成後，觀傳局將給予1案新台幣1萬5千元的獎金，相關訊息可至觀傳局官網查詢，民眾可多加利用。
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