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春節包裹送不完還要清消ATM？中華郵政回應了

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
疫情嚴峻，中華郵政昨下令，要求春節期間需加強對郵局自動機具之清潔與消毒工作，每天4次。圖為屏東縣環保局日前針對南州郵局環境清潔消毒。圖／屏東縣政府提供
疫情嚴峻，中華郵政昨下令，要求春節期間需加強對郵局自動機具之清潔與消毒工作，每天4次。圖為屏東縣環保局日前針對南州郵局環境清潔消毒。圖／屏東縣政府提供

國內疫情持續延燒，本土病例不斷暴增，盡管指揮中心強調直到2月7日前都維持二級警戒，不過各公共場所已開始加強消毒頻率，其中，中華郵政昨召開視訊會議，強調因疫情嚴重，春節期間需加強對郵局自動機具清潔與消毒工作，每天4次，清潔消毒重點包括自動櫃員機、補摺機、i郵箱及部分局外自動櫃員機等。

不過中華郵政的「清消令」一出，立刻引發員工反彈，質疑春節期間還有上班的就是投遞快捷的同仁，但在人力精簡、快捷郵件都快送不完了，還要壓榨這群人去做份外的工作，根本不合理。

據了解，中華郵政內部下令，要求1月29日至2月6日期間，需加強對郵局自動機具的清潔與消毒工作，其中包括自動櫃員機、補摺機、i郵箱等，每天早上2次、中午及晚上各1次。

不過中華郵政的清消令，卻讓全國投遞單位哀鴻遍野，質疑是在壓榨快捷的同仁。台灣郵政產工也提到，總公司對投遞單位及各窗口在疫情期間的防疫作為根本只是嘴巴說說，每當一有足跡，理應要有預防性停業清消的自主措施，但每次都是被動得完全把責任推給衛生機關，只會說遵照衛生機關指示，毫不在乎自己本應有提高警覺的責任，如今又要求在春節期間，在沒人上班的營業廳ATM、局外設置的ATM，比一般營業時間還要加強清消，這是要做給誰看？

台灣郵政產工強調，清潔消毒應該由專業的簽約公司來進行，而不是把投遞單位的同仁當免洗筷。

對此，中華郵政發言人陳敬祥表示，為了因應防疫措施，春節期間要求針對ATM、i郵箱等自動機具加強清消，不過是請各局委外清潔公司來處理，每天至少四次，若同仁有去補郵件、補鈔等，或是進行ATM故障排除，也可以順道做清潔工作，但不會特別要求同仁自己處理，應該是轉達上有些誤會。

中華郵政 春節

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