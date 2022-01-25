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國防部說明國軍醫院春節期間門診時間

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍事發言人史順文。圖／取自國防部直播
國防部軍事發言人史順文。圖／取自國防部直播

國防部上午表示，春節連續假期期間，除夕當日澎湖、高雄、左營及屏東國軍醫院上午均開設內、外科門診，其餘各院皆休診。各國軍醫院詳細開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁及各國軍醫院網頁，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，亦可電洽各國軍醫院瞭解相關資訊。

國防部上午舉行記者會，由國防部軍事發言人史順文主持。列席的國防部軍醫局醫務計畫處處長吳佳駿表示，農曆初一至初三各國軍醫院皆休診；農曆初四北投國軍醫院精神科有特別門診，基隆國軍醫院內科特別門診，高雄、左營及屏東國軍醫院內、外科特別門診，其餘各院皆為正常門診，基隆孝二門診、高雄門診中心及花蓮富世院區休診；農曆初五北投精神科特別門診，基隆、岡山特別門診，其餘各院皆為正常門診，澎湖、基隆孝二門診、三總台北門診中心及高雄門診中心休診。

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