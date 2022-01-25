南投縣景區受疫情影響不一 春節有退有訂本周是關鍵 　

本周是國人春節訂房的最後免費退訂期限，受Omicron變異株境外移入病例影響，南投縣包括溪頭、日月潭、清境等景點，昨晚業者面臨退訂的情況不一，有些經營北部客層的旅宿業者，遇到除夕、大年初一訂房被取消退光，日月潭青年活動中心指出，這兩天幾乎被退掉三成五的房間，雖不是最嚴重的情況，但若後續到寒假期間，仍有待觀察，反觀溪頭、清境則較為保守，僅見零星退房。

南投觀光處指出，針對疫情發展，上周三有初步調查縣內旅宿訂房，發現全縣平均退房約2成，但各景點情況不一，只是對一般散客，目前少數延期大概不到一成，且空房很快就被補上，縣府以啟動通報機制，明天將再展開一次縣內餐廳旅宿的調查。

南投縣旅館公會理事長李吉田指出，本土疫情蔓延，各地陸續出現確診者足跡，經詢問溪頭、日月潭、清境地區業者，近來發生遊客詢問退房訂金等權益問題增多，但實際退房並沒有很多，大部分都還在觀望疫情的進展，目前還是呈現有退有訂狀況，畢竟昨天是除夕訂房的免費取消的最後期限，今天起則是大年初一的訂房免費退訂最後期限。

溪頭旅館業者說，民眾擔心春節假期出遊受波及，事實上實際大量退房狀況不多，都是零星打來詢問，沒什麼退訂的狀況，影響比較大是來自桃園的客人，桃園的團目前都取消了，而原本待確認的房客都還在觀望中。旅行社業者直言本周的疫情發展，才是關鍵時刻，若未控制好勢必連帶影響到寒假。