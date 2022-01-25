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南投縣景區受疫情影響不一 春節有退有訂本周是關鍵 　

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，有去年的經驗，業者有信心做好防疫準備。記者黑中亮／攝影
南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，有去年的經驗，業者有信心做好防疫準備。記者黑中亮／攝影

本周是國人春節訂房的最後免費退訂期限，受Omicron變異株境外移入病例影響，南投縣包括溪頭、日月潭、清境等景點，昨晚業者面臨退訂的情況不一，有些經營北部客層的旅宿業者，遇到除夕、大年初一訂房被取消退光，日月潭青年活動中心指出，這兩天幾乎被退掉三成五的房間，雖不是最嚴重的情況，但若後續到寒假期間，仍有待觀察，反觀溪頭、清境則較為保守，僅見零星退房。

南投觀光處指出，針對疫情發展，上周三有初步調查縣內旅宿訂房，發現全縣平均退房約2成，但各景點情況不一，只是對一般散客，目前少數延期大概不到一成，且空房很快就被補上，縣府以啟動通報機制，明天將再展開一次縣內餐廳旅宿的調查。

南投縣旅館公會理事長李吉田指出，本土疫情蔓延，各地陸續出現確診者足跡，經詢問溪頭、日月潭、清境地區業者，近來發生遊客詢問退房訂金等權益問題增多，但實際退房並沒有很多，大部分都還在觀望疫情的進展，目前還是呈現有退有訂狀況，畢竟昨天是除夕訂房的免費取消的最後期限，今天起則是大年初一的訂房免費退訂最後期限。

溪頭旅館業者說，民眾擔心春節假期出遊受波及，事實上實際大量退房狀況不多，都是零星打來詢問，沒什麼退訂的狀況，影響比較大是來自桃園的客人，桃園的團目前都取消了，而原本待確認的房客都還在觀望中。旅行社業者直言本周的疫情發展，才是關鍵時刻，若未控制好勢必連帶影響到寒假。

清境民宿業者說，經過去年疫情的手忙腳亂後，今年各家民宿的防疫準備包括酒精，體溫計及用餐隔板，都早已到位，加上合歡山雪季觀光加持，退以及訂房率並未明顯增加，都是15間客房的獨立民宿經營，各民宿平日退房僅一兩間，但隨後就被訂完，較少受到疫情影響，大都維持在正常的範圍，不過也有業者擔心，過年的用品都已經備好了，更怕的是年後的疫情，如果社區感染持續加劇，大家的投入都會浪費了。

南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，每逢連續假期都是國人搶訂房的首選。記者黑中亮／攝影
南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，每逢連續假期都是國人搶訂房的首選。記者黑中亮／攝影
南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，有去年的經驗，業者有信心做好防疫準備。圖／業者提供
南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，有去年的經驗，業者有信心做好防疫準備。圖／業者提供
南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，有去年的經驗，業者有信心做好防疫準備。圖／業者提供
南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，有去年的經驗，業者有信心做好防疫準備。圖／業者提供
南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，有去年的經驗，業者有信心做好防疫準備。記者黑中亮／攝影
南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，有去年的經驗，業者有信心做好防疫準備。記者黑中亮／攝影

疫情 訂房 溪頭

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