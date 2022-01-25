影／竹山瑞龍瀑布打造無障礙步道 26日正式對外開放

竹山鎮瑞龍瀑布經過1年的整修後，南投縣府全新打造緩坡無障礙步道及跨河觀瀑平台，縣長林明溱昨天實地履勘後，宣布將於明天隆重開幕，屆時遊客可在煥然一新的設施上，一睹大自然的美景及呼吸負離子，並大力推薦是春節連假戶外走春踏青的最佳新選擇。

林明溱說，竹山瑞龍瀑布園區訂於1月26日開幕，這次重新整建的瑞龍瀑布園區，包括新增友善人行的高空步道515公尺，替代園區原有階梯步道，打造更友善及便利的健走空間，而跨河空中觀瀑平台及友善高架步道，提供更多族群遊客可以親近瑞龍瀑布體驗自然壯闊，吸收滿滿的負離子。

南投觀光處指出，新建長49.5公尺的跨河觀瀑平台，讓遊客近距離直面瀑布，觀賞瀑布壯觀雄偉，同時聆聽壯闊瀑布轟隆水聲，另外園區也改善了停車場區廁所及無障礙廁所設置，並且增設瀑布廣場涼亭、廁所，明天重新開園後，每日限制人數，上、下午各600人，採線上預約，請民眾先線上預約購票。即日起已開始預約購票。