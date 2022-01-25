衣櫃爆滿怎麼辦？人氣十大「二手衣物平台」讓你舊衣還能換好康

不要用的舊衣服先別急著丟！

農曆春節就要到了，過年最重要的事情之一就是「除舊佈新」，把家裡整理得清爽乾淨，象徵用嶄新的面貌迎接新的一年。除了掙扎東西到底要丟或是要留，要如何處理辛苦整理出來的東西也是一門學問，特別是在「衣櫃裡永遠少一件衣服」的想法作祟下，很容易逛個街就帶好幾袋衣服回家，雖然直接捐贈、送出不要的衣服非常省時，但還是有種心裡淌血的感覺。

幸好現在有許多二手衣物平台，能幫你把衣物變成各種「好康」，包含直接變現金、換成折價券或購物金，甚至還可「以衣換衣」，讓你二次利用舊衣服，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查有哪些網友熱議的二手衣物平台吧！

image source：unsplash（示意圖）

NO. 10 Yahoo奇摩拍賣

Yahoo奇摩拍賣最知名的品牌口號就是「什麼都賣，什麼都不奇怪！」由於Yahoo奇摩拍賣已有20年歷史，對許多人來說非常耳熟能詳，賣家刊登商品不用錢，只有在確定售出後才會收取手續費，再加上Yahoo奇摩拍賣時常會與萊爾富合作推出免運折扣，促進買家購買慾望，因此對許多人來說是個賣舊衣的好地方。

網友分享使用經驗「奇摩都是年紀偏大的族群，但是客人素質滿好的」、「有些東西放蝦皮放很久，但放Y拍就賣掉了，各有各的客群」。

☞Yahoo奇摩拍賣官網

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image source: Yahoo奇摩拍賣官網

NO. 9 Carousell 旋轉拍賣

旋轉拍賣主打「拍，傳，賣」3步驟二手買賣，號稱30秒就可建立個人的網路店面，買家與賣家可以直接私訊溝通，再加上旋轉拍賣會將商品分門別類，買家可以很輕鬆地找到想要的東西，易上手的介面吸引了不少忠實使用者。

據旋轉拍賣調查，以2021年5月中旬至8月中旬相比，二手女裝的瀏覽量暴增99%，網友也時常分享在旋轉拍賣售出二手衣物的經驗，建議賣家可以多經營賣場首頁，營造親切的氣氛，讓買家願意私訊詢問，增加售出機率。



☞Carousell 旋轉拍賣官網

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NO. 8 衣服圖書館

衣服圖書館原本是專攻二手衣物的交換平台APP，不要求大家不買新衣服，而是期望透過「以衣換衣」的方式，讓人們更珍惜自己所擁有的物品，在下次消費的時候能審慎思考，達到環境永續的目標。

不過後來由於資金不足，衣服圖書APP暫停營運，取而代之的是，衣服圖書館每3到4個月會不定期舉辦1場「以衣換衣」活動，不用參加費用、免費用1件衣服換1件衣服，吸引許多粉絲共襄盛舉，詳細換衣活動會公佈在衣服圖書館粉絲專頁。

☞衣服圖書館粉絲專頁



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image source: 衣服圖書館

NO. 7 2ndSTREET TAIWAN

綜合性二手交易店「2ndSTREET」在日本擁有超過700間店，在台灣也開設多家分店，亦有網路商店。2ndSTREET目前以Web（宅配）收購二手衣服、包包、配件等，只要在家上網填寫申請表單，包裝好物品後，即可請宅配業者於指定時間取貨，2ndSTREET會提供鑑定報價單，同意收購金額後就完成交易，非常簡單。

使用過收購服務的網友認為「收購價雖然不高，但是可以拿一筆小小的錢可以吃個便當」，不過要注意Web（宅配）收購服務僅提供給20歲以上的客人，且有限定收購的品項與品牌規定，須先上官網了解才不會白忙一場唷！

☞2ndSTREET TAIWAN

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image source: 2ndSTREET TAIWAN

NO. 6 H&M舊衣回收

現在有許多衣服品牌為了倡議環保，會鼓勵消費者回收不要的衣服，品牌再將舊衣重新利用。H&M自2013年開始推行舊衣回收計劃，很多人去逛H&M的時候，不難發現店面會設置舊衣回收箱。

大掃除整理出不需要的衣服，不限品牌、不論新舊，都可直接帶到H&M實體門市，把衣服交到收銀處後，就會獲得一張可用於下次於H&M購物的優惠券，H&M不時還會推出加倍折價活動，喜歡H&M的網友都認為相當划算，「其實很多人都會來舊衣回收，所以不用怕尷尬」、「覺得可以把舊衣重新製造成新商品還不錯」。

☞H&M官網



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NO. 5 小麻雀二手衣

小麻雀二手衣主要販售二手衣、雜貨等，並不定期舉辦展演，在捷運江子翠站與公館站各有一家分店，亦有網路商店，網友分享「常常在裡面撿到寶」、「竟然發現全新商品，連吊牌都還在」。

小麻雀二手衣會不定期舉辦收購日服務，相關資訊都會統一在臉書及Instagram上公布，通常都是先填寫線上表單報名，再把二手衣物拿到小麻雀店裡，以秤重方式收購，收購後可獲得回饋金，二手衣物則會再次販售給其他顧客。

☞小麻雀二手衣粉絲專頁

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image source: 小麻雀二手衣 Little Sparrow Shop

NO. 4 FYNE二手衣傻瓜計畫

由縫線到鈕扣100％回收循環再⽣的衣服品牌FYNE，致⼒實踐永續時尚，推出「FYNE二手衣傻瓜計畫」，4步驟完成舊衣回收：註冊官網會員、填寫回收數量、到便利商店輸入物流編號、交給店員，FYNE收到回收舊衣後，你就會獲得紅利金，可購買FYNE官網單品（單筆紅利金上限折抵為20%），FYNE則會將舊衣再製成新衣，達到降低碳排放量的效果。

YouTuber金魚腦、找蔬食Traveggo都曾用影片推薦FYNE二手衣傻瓜計畫，肯定「真的做到了『無限循環』啊啊啊好感動」、「可以回收讚讚」。

☞FYNE二手衣傻瓜計畫



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NO. 3 拍拍圈 PopChill

時尚轉售平台「拍拍圈」將社群結合電商，主打免費註冊上架，成交才收費，賣家用手機拍下商品後，60秒就能快速上架，轉售閒置的衣物鞋包、飾品、配件，一打開拍拍圈就很像打開Instagram一樣，每個人的首頁都是個人化的動態牆，買家可以隨心所欲邊逛邊買，還可以追蹤感興趣的帳號、品牌、風格，彷彿真的在Instagram上跟好友互動。

拍拍圈先前曾邀請100位名人開箱衣櫥，廣受網友好評，目前拍拍圈為封閉邀請期間，需邀請碼才能加入，不少網友都躍躍欲試狂求邀請碼。

☞拍拍圈 PopChill 官網

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image source: 拍拍圈 PopChill

NO. 2 二拾衫 TWENTYTHREE

由於深知二手衣物的乾淨程度與美感深深影響買家購買的意願，閒置衣物收售平台「二拾衫」有專門的無接觸到府收衣服務，收到衣服後會用殺菌率99%的紫外光消毒，過濾泛黃脫線衣物，篩選出高品質的衣物。

最重要的是二手衣服都會交由專業棚拍上架，看起來就像全新的一樣，對於想賣衣服卻苦於不太會拍照的網友來說相當方便，「二拾衫的衣服跟拍的照片質感真的很好」、「可以幫忙把二手衣整理、拍照、上架，完全不需要自己費力」，售出後會獲得回饋金，可於二拾衫官網購物或提領現金。

☞二拾衫 TWENTYTHREE官網



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image source: 二拾衫 TWENTYTHREE

NO. 1 蝦皮購物 (Shopee)

知名電商平台蝦皮購物，最初靠著「免運費」在電商平台中崛起，手機介面簡單直覺，不時還有各種活動、小遊戲，用戶黏著度高，再加上蝦皮店到店近日迅速展店，以較低運費的優惠受到網友歡迎，網友表示「蝦皮操作滿簡單的，上架很快」、「默默在蝦皮賣了好幾萬元」。

內行網友建議，細心說明衣物是幾成新，多找幾個角度拍攝衣物美照，甚至是實穿照，適時提供滿額即免運費的優惠，都能刺激買家購買意願；也有網友認為，同件二手衣可在多個平台同時上架，增加曝光機會，「旋轉跟蝦皮我都會同時PO，看哪邊先賣出」。

☞蝦皮購物 (Shopee) 官網

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月20日至2022年01月19日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『二手衣物平台』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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