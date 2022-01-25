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明天氣好轉！ 小年夜冷空氣南下 除夕下探10度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨北部、東半部有局部雨，中部以北山區零星飄雨。截至4時43分，本島平地最低氣溫為新北石門區14.6度。其他各地區的平地最低氣溫：中部(台中清水區)15.5度，南部(台南鹽水區)15.9度，東部(宜蘭三星鄉)15.6度。
吳德榮說，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今受到東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中部有零星飄雨的機率；冷空氣很弱，北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼。今日各地氣溫，北部15至20度，中部16至25度，南部16至27度，東部16至26度。
吳德榮說，明日、周四(26、27日)天氣好轉，氣溫逐日漸升，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。
吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，周五(28日)「南海低壓」的水氣北移，降雨範圍由南部逐漸向北擴展。周六(29日)「鋒面」挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。30日(小年夜)強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；迎風面北部及東半部仍有局部雨，晚轉乾。
吳德榮說，30日晚至31日(除夕)晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。除夕至初一(1日)白天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，白天有陽光不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」加成，初一晨平地再挑戰10度最低氣溫。初一白天回暖；初一晚鋒面接近、初二(2日)鋒面影響，天氣再轉變。
吳德榮表示，根據美國(GFS)模式模擬，周五、六南海的水氣通過巴士海峽，對台無影響；之後兩波鋒面間幾無空檔，與歐洲模式有顯著差異。本期各國模式因理論限制而有較大的「不確定性」，應密切觀察最新模擬，再作調整。
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