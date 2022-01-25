紙風車30歲了！將推出環保概念劇「巫頂愛地球」

今年是紙風車劇團30週年。紙風車團長任建誠指出，今年紙風車將有全新創作作品「哪吒鬧龍宮」、「巫頂愛地球」，還要將在前年排練場大火中付之一炬的「368工程」20個在地故事的道具，「一齣齣做回來」。

任建誠表示，過去兩年大環境混亂，遇到火燒、疫情。紙風車因火災而向高雄銀行貸款5000萬的還款計畫，將會是劇團2022年的重點之一，他形容今年的工作重點是「努力創作、努力還錢」，努力讓劇團永續經營下去。

紙風車上半年將創作真人與布袋戲結合的「哪吒鬧龍宮」，以傳統布袋戲與現代劇場進行碰撞，並且作為出國進行文化交流的主要製作，期望在國際疫情稍緩的時刻，以劇場演出至疫苗致贈台灣的國家，進行「文化回禮」傳達感謝。下半年，紙風車劇團也將創作永續概念劇「巫頂愛地球」，不論是劇情、服裝道具、演出的場地和方式，都努力朝環保和永續邁進。在火災中付之一炬，原本368工程演出的20個在地故事，也將在本年度一一製作回來。

紙風車布景道具倉庫去年5月落腳汐止。紙風車基金會執行長張敏宜表示，經過近半年每日努力整理與設置，將荒廢多年雜亂之地，變身成能放置布景、道具的倉庫，其餘空間仍一步步整建中。

紙風車創辦人李永豐則形容自己是「積勞成疾、功成身退」。任建誠透露，李永豐這一階段將專心創作。除了今年的「哪吒鬧龍宮」、「巫頂愛地球」，明年則計畫重新發展1997年在新港國際兒童社區藝術節演出的「媽祖收妖」。他回憶，那一年台灣正好遇到腸病毒。「媽祖收妖」故事設定妖怪入侵新港小鎮 ，大家在媽祖的領導下，一起團結對抗象徵腸病毒的妖怪，情境與疫情籠罩下的今日台灣相似。