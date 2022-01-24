新安產防疫保單熱銷 將限網路投保降染疫風險

鑒於近期omicron疫情南北延燒，新安東京海上產險日前所推出「防疫隔離險」商品，受廣大國人為強化防疫保障而熱銷，現階段為優先配合政府以防疫為重，避免民眾群聚搶買投保造成增加染疫風險，全台服務據點臨櫃受理將於2022年01月26日(三)下午五點半暫停紙本要保書收件，年後將視疫情狀況另行評估公告。

新安東京海上產險表示，防疫保單網路投保上線以來受疫情升溫影響熱銷，因系統服務容量超載造成網路塞滯，將盡速優化調整重啟恢復上線，向客戶致歉。

新安東京海上產險指出，為落實風險管理政策，維持公司穩定經營，於商品上線前已評估風險胃納，故本商品訂有風險控管總額，若風險累計接近所定額度前將啟動銷售管控機制，即會提前公告。

新安東京海上產險表示，企業經營以善盡社會責任及穩定社會力量為出發，推出相關防疫商品與國人齊心抗疫，降低新冠肺炎帶給國人的衝擊。特別呼籲及提醒民眾，做好個人健康防護並落實政府相關防疫措施，共同攜手抗