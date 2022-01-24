台北文創天空創意節移師高雄港邊 用創意陪大家過年

台北文創天空創意節首度移師高雄，今天起在棧貳庫KW2海側廣場開展，用創意陪伴民眾過年。高雄港區土開公司董事長沈妙姿說，文化藝術策展受疫情衝擊大，需要更多跨界力量來維繫台灣創意動能不墜，天空創意節高雄特展就是一次很成功的嘗試，在高雄港區獨特氛圍下，將帶給參觀者難忘體驗，展覽持續到2月16日。

台北文創基金會主辦的台北文創天空創意節已奠定口碑，在高雄港土地開發股份有限公司、中山大學社會實踐與發展研究中心南北協力下，首度移師高雄，今天在高雄文創新地標棧貳庫KW2開展。台北文創基金會董事暨執行長劉麗惠指出，過去2年全世界都處在不確定狀態中，大環境愈是變動、凝滯和不確定，愈需要催化嶄新的設計力量，維繫人與人的情感交流。

「藝術家們在各種不確定當中，以鼓動人心的創作回應時代劇變，是不容易的事！」沈妙姿說，高雄港都獨特氛圍，賦予了優選作品截然不同的風貌，在港濱燦爛光影輝映下，一定能帶給觀眾難忘的看展體驗。

主辦單位表示，作品「一團合樂」主裝置是直徑4公尺台式圓形轉盤餐桌，上頭擺滿菜餚和餐具造型的聲音裝置，民眾圍坐轉動轉盤就會帶動裝置相互敲擊，發出烹飪、備食、吃飯時的聲音節奏，呈現疫情之前隨時相聚共餐、無拘無束的自由時光，是不插電裝置藝術，全靠機械結構運轉。

「一團合樂」創作者是近年在設計界頗受矚目的「噪咖藝術」，團隊在創意發想階段碰到疫情三級警戒，如何努力維持往日習慣，成為大家共同思考的提問，作品就是在這樣的感慨中誕生。

另一件作品大膽創造組優選「Flew」，利用防疫隔板加上動力組成風車，排列成一座動態迷宮，觀眾在開開闔闔的隔板與隔板間尋找出口時，全程處在一個人的隔離狀態，對照出防疫隔板阻絕病毒的同時，人們的生活空間也被切割成細小的封閉單位。

「Flew」是無風帶工作室作品，團隊成員陳思宇、陳婉宜目前就讀實踐大學工業產品設計學系碩士班。疫情期間看到防疫隔板將人們的日常活動限縮在一格格細小單位裡，起心動念打造隔板動態迷宮。進入迷宮的觀眾須把握隔板打開瞬間鎖定下一個出口，否則可能因受困而感到不知所措，一如人們隔離時的心情。

主辦單位說，台北文創天空創意節是目前台灣最具實驗性的創意人才培育平台，自2015年至今已舉辦6屆，累積參賽作品達1179件，為台灣文創界培育許多新秀。

高雄特展即起至2月16日在高雄棧貳庫KW2海側廣場展出，民眾前往參觀時，要遵守現場防疫規範，全程戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離。天空創意節官網：https://www.tnhf.com.tw/，天空創意節臉書：https://www.facebook.com/TNHFestival/。

台北文創天空創意節首度移師高雄，在棧貳庫KW2海側廣場開展，有狗狗和主人一起來看展，港邊微風徐徐吹來，狗狗也陶醉。記者王慧瑛／攝影

台北文創天空創意節首度移師高雄，在棧貳庫KW2海側廣場開展，融合港邊風光，營造出獨特的看展氛圍。記者王慧瑛／攝影

台北文創天空創意節首度移師高雄，在棧貳庫KW2海側廣場開展，融合港邊風光，營造出獨特的看展氛圍。圖／高港土開公司提供

台北文創天空創意節首度移師高雄，在棧貳庫KW2海側廣場開展，融合港邊風光，營造出獨特的看展氛圍。記者王慧瑛／攝影

富有高雄在地特色的高雄餅。記者王慧瑛／攝影

台北文創天空創意節首度移師高雄，在棧貳庫KW2海側廣場開展，融合港邊風光，營造出獨特的看展氛圍。圖／高港土開公司提供

高雄港區土開公司董事長沈妙姿（前）說，文化藝術策展受疫情衝擊大，需要更多跨界力量來維繫台灣創意動能不墜，天空創意節高雄特展就是一次很成功的嘗試。記者王慧瑛／攝影

台北文創天空創意節首度移師高雄，在棧貳庫KW2海側廣場開展，融合港邊風光，營造出獨特的看展氛圍。記者王慧瑛／攝影

台北文創天空創意節首度移師高雄，在棧貳庫KW2海側廣場開展，融合港邊風光，營造出獨特的看展氛圍。記者王慧瑛／攝影

高雄港區土開公司董事長沈妙姿推薦新春伴手禮「大港餅」，分享高雄好滋味。記者王慧瑛／攝影

台北文創天空創意節首度移師高雄，在棧貳庫KW2海側廣場開展，融合港邊風光，營造出獨特的看展氛圍。圖／高港土開公司提供

高雄港區土開公司董事長沈妙姿說，文化藝術策展受疫情衝擊大，需要更多跨界力量來維繫台灣創意動能不墜，天空創意節高雄特展就是一次很成功的嘗試。記者王慧瑛／攝影

農曆年將至，棧貳庫賣場布置洋溢新春年味。記者王慧瑛／攝影