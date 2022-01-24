年節送禮旺季宅配大塞車 中華郵政推農產品快捷優惠

春節送禮旺季，黑貓宅急便從上周開始，就出示公告，北部地區限量運送，農民搶單(宅配單)有單才有送，有的農民甚至自己雇車，要把送禮農產品趕在過年前送到消費者手中。

連農產貿易商linbay好油也在臉書表示，現在黑貓不止沒辦法隔天配到，還有星期二寄星期六才到，甚至連宅配單列印量都限制，每天都要搶單，現在不是包多少寄多少，而是印到多少單才能寄多少。

他表示，要寄貨凌晨搶單情況也不理想，他上周已經自己載貨送了幾個地點，本周二也會去高雄載幫忙配發一些地點，他所賣的水果禮盒，最後寄貨日今天(星期一)，會寄出一些並簡訊通知，沒有搶到單沒辦法寄出的部分，只能對消費者說抱歉，之後會安排退款。說明接近年節宅配吃緊的狀況。

中華郵政表示，為協助農民於春節前寄送農特產品需求，中華郵政公司自即日起至111年1月26日止，舉辦「111年春節農特產快捷郵件收寄優惠活動專案」，農民至各地郵局窗口交寄農特產快捷郵件，即享便利、迅速、宅配到府及郵資優惠(限台灣本島)等多重好處。

中華郵政公司表示，年節將近，各物流業者貨運量增，農民交寄包裹需求受到衝擊，特別配合農委會緊急推出本項優惠活動，提供農特產品運銷協助，減輕農民物流成本負擔，以支持台灣農業，扶植在地小農。

中華郵政公司表示，自103年5月起推動「關懷農產行銷」專案，協助小農解決產銷及配送困擾，讓小農得以專事生產優質農產品，不必擔心價格波動，秉持實踐公益原則，善盡企業社會責任。

但中部某農民表示，乾貨或許可以，生鮮農產品、魚肉等都必須冷藏宅配運送，即使是冬天，也必須維持出貨品質，去年五六月間宅配大塞車已經運作過一次了，常溫配送產品幫助很有限。