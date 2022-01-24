位於下風處空汙擴散不佳 高屏空品連三天亮橘燈

是否應該和寶寶同床睡覺是許多父母糾結的問題，雖然分床睡較能確保睡眠品質，但又會擔心無法就近照顧嬰兒。馬偕醫院兒童感染科醫師黃瑽寧日前在臉書貼文，提醒有高度近視的家長應小心「母嬰同床」，引起網友熱烈討論。

2022-01-24 18:28