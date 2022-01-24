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位於下風處空汙擴散不佳 高屏空品連三天亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明起三天空品。圖／環保署提供
明起三天空品。圖／環保署提供

高屏地區位於下風處，明起三天空品「亮橘燈」！環保署表示，明天受東北季風影響，雲嘉南以北空品區擴散條件較佳，空氣品質多為良好至普通等級；高屏空品區位於下風處，汙染物較易累積。

明天各地空品，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

26日持續受東北季風影響，雲嘉南以北空品區擴散條件較佳，空氣品質多為良好至普通等級；高屏空品區位於下風處，汙染物較易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

27日東北季風減弱，中部以北空品區擴散條件較佳，空氣品質多為良好至普通等級；雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物較易累積；氣象局預報西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。

環保署說，27日竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空氣品質 宜蘭 東北季風 環保署

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