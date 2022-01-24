「你沒吃過嗎？」漁民憤慨：烏魚、小卷、白帶魚都抱卵

政大教育學系副教授鄭同僚在公共政策平台發起連署，全年禁止捕捉抱卵母蟹，短短期間超過5000人響應，迅速成案引起討論；但漁業界有不同看法，各種魚種都有抱卵，消費者吃魚時也都有吃到，只是螃蟹抱卵在外「看得見」因此成為目標，若要禁止抱卵，那麼所有漁獲都要同步禁止捕撈。

萬里區漁會常務監事練聰明說，他家中三代捕蟹，從一艘船到現在十艘船，捕蟹已經有40年經驗歷史，光現階段禁止捕撈抱卵母蟹三個月，光漁民配合政策捕獲後又拋出的就超過200公噸，他們捕蟹靠誘捕，大的才有抓，小的野放掉；每一種魚貨都有抱卵，烏魚、小卷、白帶魚也是「你沒有吃過嗎？」

練聰明表示，甚麼漁獲都抱卵，只是螃蟹抱卵在外，讓外界一眼就看見而已，每一種魚貨都在抓，若要禁止抱卵，就全部都禁止都不別抓了，他也說，並非漁船不認觀察員上船，漁船船艙有一定的大小，顧慮觀察員的安全無法讓觀察員上船，現在漁業蕭條，若真要禁止，他也不知道應該怎麼因應。

中華漁業漁船協會理事長吳兩成表示，當年會有禁捕抱卵母蟹三個月的政策，還是協會提出來的，協會會員有約70艘船，在禁捕期內，一天放掉的抱卵母蟹、小蟹超過五噸，就因為重視永續經營，才會提出。

他表示，每年秋天，螃蟹跟著太平洋的黑潮、親潮到西北海域繁殖，因此對於繁殖期的這三個月才會特別重視，小螃蟹跟著潮水帶出去長成；但夏天螃蟹跟不上潮水，起不了繁殖作用，現在協會會員相互監督，也才能做到禁捕繁殖期間，沒有抱卵母蟹，都已經做到這地步，他認為這裡(公聽會)應該是一個講道理的地方，漁業界需要生存。

萬里區漁會總幹事許順發說，提案人說現在捕蟹已經僅剩下500公噸，等於50萬公斤，若保守以每公斤300元計算，一年僅有1.5億元產值，若有60艘船，一年產值250萬元，一艘船僅賣250萬概念，但實際上，光是捕撈起來丟掉的螃蟹都不只250萬。

他也坦承漁民會少報，因此呼籲要落實申報，他說，外界認為漁業資源匱乏，但實際上是因為少報，少報沒有十倍、至少也有八倍；照理說，捕撈會超過3000、4000公噸；一艘船的產值要超過1000萬，漁民才有一點錢可以賺，若只有200多萬根本漁船無法運作，這點要跟漁民溝通輔導。

許順發說，外界說抱卵母蟹不好吃，為了參加座談會，他特別去吃了抱卵母蟹，發現並非抱卵母蟹不好吃，只是不鼓勵吃，母蟹為了懷孕，要把自己的身體養到最好狀態，肉多、膏厚、卵多，但在目前法律下漁民仍努力遵守法律。