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「你沒吃過嗎？」漁民憤慨：烏魚、小卷、白帶魚都抱卵

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
政大教育學系副教授、台灣實驗教育推動中心計劃主持人鄭同僚在澎湖馬公漁市看到抱卵母蟹，因此全買下來釋放，日前他公共政策平台發起連署，短短期間超過5000人響應，迅速成案，農委會漁業署24日舉行座談會。截圖自鄭同僚臉書
政大教育學系副教授、台灣實驗教育推動中心計劃主持人鄭同僚在澎湖馬公漁市看到抱卵母蟹，因此全買下來釋放，日前他公共政策平台發起連署，短短期間超過5000人響應，迅速成案，農委會漁業署24日舉行座談會。截圖自鄭同僚臉書

政大教育學系副教授鄭同僚在公共政策平台發起連署，全年禁止捕捉抱卵母蟹，短短期間超過5000人響應，迅速成案引起討論；但漁業界有不同看法，各種魚種都有抱卵，消費者吃魚時也都有吃到，只是螃蟹抱卵在外「看得見」因此成為目標，若要禁止抱卵，那麼所有漁獲都要同步禁止捕撈。

萬里區漁會常務監事練聰明說，他家中三代捕蟹，從一艘船到現在十艘船，捕蟹已經有40年經驗歷史，光現階段禁止捕撈抱卵母蟹三個月，光漁民配合政策捕獲後又拋出的就超過200公噸，他們捕蟹靠誘捕，大的才有抓，小的野放掉；每一種魚貨都有抱卵，烏魚、小卷、白帶魚也是「你沒有吃過嗎？」

練聰明表示，甚麼漁獲都抱卵，只是螃蟹抱卵在外，讓外界一眼就看見而已，每一種魚貨都在抓，若要禁止抱卵，就全部都禁止都不別抓了，他也說，並非漁船不認觀察員上船，漁船船艙有一定的大小，顧慮觀察員的安全無法讓觀察員上船，現在漁業蕭條，若真要禁止，他也不知道應該怎麼因應。

中華漁業漁船協會理事長吳兩成表示，當年會有禁捕抱卵母蟹三個月的政策，還是協會提出來的，協會會員有約70艘船，在禁捕期內，一天放掉的抱卵母蟹、小蟹超過五噸，就因為重視永續經營，才會提出。

他表示，每年秋天，螃蟹跟著太平洋的黑潮、親潮到西北海域繁殖，因此對於繁殖期的這三個月才會特別重視，小螃蟹跟著潮水帶出去長成；但夏天螃蟹跟不上潮水，起不了繁殖作用，現在協會會員相互監督，也才能做到禁捕繁殖期間，沒有抱卵母蟹，都已經做到這地步，他認為這裡(公聽會)應該是一個講道理的地方，漁業界需要生存。

萬里區漁會總幹事許順發說，提案人說現在捕蟹已經僅剩下500公噸，等於50萬公斤，若保守以每公斤300元計算，一年僅有1.5億元產值，若有60艘船，一年產值250萬元，一艘船僅賣250萬概念，但實際上，光是捕撈起來丟掉的螃蟹都不只250萬。

他也坦承漁民會少報，因此呼籲要落實申報，他說，外界認為漁業資源匱乏，但實際上是因為少報，少報沒有十倍、至少也有八倍；照理說，捕撈會超過3000、4000公噸；一艘船的產值要超過1000萬，漁民才有一點錢可以賺，若只有200多萬根本漁船無法運作，這點要跟漁民溝通輔導。

許順發說，外界說抱卵母蟹不好吃，為了參加座談會，他特別去吃了抱卵母蟹，發現並非抱卵母蟹不好吃，只是不鼓勵吃，母蟹為了懷孕，要把自己的身體養到最好狀態，肉多、膏厚、卵多，但在目前法律下漁民仍努力遵守法律。

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