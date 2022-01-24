周三氣溫回升 周六再轉濕冷

受東北季風增強及華南雲雨區東移影響，今天北部及東北部整日有間歇性雨勢，轉為濕涼天氣，東部、中部地區及南部山區也有局部短暫雨。

因這波冷空氣微弱，北部及宜花氣溫小幅下降，中南部溫度變化不大。北部及東北部地區稍有涼意，白天北部二十度左右，中部及花蓮約二十三度，南部則在二十四至二十七度。周三至周四隨著東北季風減弱及水氣減少，各地天氣穩定，全台氣溫將回升，不過早晚溫差仍大。