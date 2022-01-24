音樂療育結合聽語復健 台大攜手兒慈守護兒童聽力

兒童聽損的發生率約千分之三，一旦發生是許多家長的痛。早期診斷、治療及復健極為重要，中華民國兒童慈善協會今捐贈160萬元給台大兒童醫院，將聚焦音樂療育對聽損兒童的效益評估，希望結合音樂療育與聽語復健，提升照護。

在台大接受聽力檢查的總人次，2019年起已超過2萬，自2018年起，於台大接受電子耳植入手術皆每年超過50例。但許多孩子配戴助聽器或接受人工電子耳手術後，只能到少數機構接受聽能技巧訓練，對於合併多重問題的孩子，可能難與醫院或後續語言治療訓練配合。

台大兒童醫院與中華民國兒童慈善協會合作，自2018起成立「兒童聽力守護計畫」，今年邁入第四年。主要是為了讓聽損兒童及時得到適切的復健及治療，協助培育聽語專業人才及新型檢查儀器購置，並與台大耳鼻喉部及復健部組建成合作團隊，納入所有在台大接受聽損評估的兒童個案，提供完整的聽能及語言復健訓練。

台大兒童醫院院長黃立民表示：「聽覺是五官中較易受到損傷的感官，在台大吳振吉教授及台大兒醫團隊的努力下，聽損治療在醫學上已有相當的進展。」他表示，聽損兒童除了醫學需求，也需要社會支持，感謝兒童慈善協會提供台大醫院長期性的支持，透過聽力守護計畫嘉惠眾多聽損兒童。

台大特聘教授吳美環表示，聽力守護計畫延續長達四年，透過雙方團隊努力，達到一加一大於二的成效。

兒童慈善協會深耕聽損兒童音樂律動課程逾廿年，每年有將近200名聽損孩童接受課程訓練。藉由奧福音樂律動課程讓聽損兒童也能無礙的演奏樂器，並在生活中享受音樂的美好。

兒童慈善協會理事長洪珮珮表示，依據多年觀察和經驗，透過樂曲旋律的變化、節奏的快慢、音頻的高低等提升了聽損孩子聽的敏感度，進而使得口語表達力、學習能力、認知理解力和人際關係均有非常大的進展，希望音樂療育可以納入聽損兒童聽語復健的項目之一。

吳振吉表示，過去研究證實，即使經過密集的聽語復健，聽損兒童在辨別頻譜特徵、音素分類及噪音中語音感知等方面，與正常兒童仍存在差距。而越來越多的研究亦顯示，由於音樂感知及語音感知在人類認知處理上存在緊密連結，且音樂訓練有助於改善語音及語言處理，近年國外已漸有將「音樂訓練」應用於聽損兒童之復健療程。