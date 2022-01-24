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「母嬰同床」導致視網膜剝離！ 醫：高度近視家長應三思

聯合新聞網 / 綜合報導
睡眠中的父母對於嬰兒的「無影腳」毫無防備，有可能因此而受傷。示意圖／Ingimage
睡眠中的父母對於嬰兒的「無影腳」毫無防備，有可能因此而受傷。示意圖／Ingimage

是否應該和寶寶同床睡覺是許多父母糾結的問題，雖然分床睡較能確保睡眠品質，但又會擔心無法就近照顧嬰兒。馬偕醫院兒童感染科醫師黃瑽寧日前在臉書貼文，提醒有高度近視的家長應小心「母嬰同床」，引起網友熱烈討論。

黃瑽寧指出，只要經過安全評估，母嬰同床是可行的，但「高度近視」的父母若和已經會翻身的寶寶同睡，可能讓眼睛暴露於風險之中，「若同床的大人是高度近視的族群我就強烈建議要三思而後行。」

他以一位近視媽媽的故事為例，因為寶寶在睡眠中無意識地翻身、飛踢而重傷媽媽的眼睛，造成她視網膜剝離。黃瑽寧提到，台灣「高度近視」的族群遠超於其他國家，因此「寶寶把媽媽踢到視網膜剝離」的案例並非少數。

此篇貼文引來許多媽媽分享自己的慘況，「每次都被寶寶頭撞擊嘴巴，覺得牙齒要斷了」、「我兩個兒子1歲半時，把我踢到肋骨裂」、「被小孩半夜一頭槌下，門牙壞掉做根管…」、「我就是受災戶，還好有及時去檢查，做了手術，高度近視真的要小心和注意自身狀況」。

也有許多人無奈地表示，「這就是媽媽的職業風險…」、「覺得很奇怪！明明爸爸也在旁邊睡，為何就是愛踹媽媽」、「我是不是要戴全罩式安全帽睡覺比較安全」、「我也是很常被踢到又無處發火」、「我很想把他丟到嬰兒床，但是這樣他不讓我睡」。

近視 嬰兒

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