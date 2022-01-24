防疫自主升級！家樂福桃園8門市即日起加強6大防疫措施

近日疫情升溫，部分量販通路、觀光景點超前部署，宣布自主升級防疫措施。家樂福桃園地區包含桃園春日、經國、八德、中壢、中原、內壢、平鎮、青埔等8間量販門市，自主升級過年期間防疫6大措施，包含「每日閉店清消、收銀逐一消毒、設立手推車清消專區、專人巡視觸碰熱點、強化入口防疫管理、每日員工自我監測3次」，未來相關防疫措施也會逐步擴及全台各區域，希望提供給所有消費者及員工安全的消費及工作環境。

即日起至大年初六期間，家樂福桃園地區8間門市將每日閉店後進行全面清消，強化店面把手、商品區、置物櫃、服務台等區域，如24小時門市則以深夜2點至4點時間顧客較少的時候進行消毒。為避免收銀線的交互感染，收銀線採逐個客戶消毒，員工將在結帳完畢後以酒精擦拭收銀線的輸送帶區域。針對使用頻率高的手推車，會將使用過後的手推車進行集中管理，並且以酒精槍全面將把手、手推車欄杆消毒，消費者可認明「已消毒手推車」字樣再使用。另外也會專人巡視手扶梯、電梯按鈕、廁所握把等熱區不定時消毒。入口處也會持續強化防疫管理並提供一次性手套讓民眾自行取用，降低交互觸摸商品的風險。針對員工，每日上班需進行自我監測，包含上班、中間休息、下班時間3次進行體溫測量及手部消毒。