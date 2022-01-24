防疫自主升級！家樂福桃園8門市即日起加強6大防疫措施
近日疫情升溫，部分量販通路、觀光景點超前部署，宣布自主升級防疫措施。家樂福桃園地區包含桃園春日、經國、八德、中壢、中原、內壢、平鎮、青埔等8間量販門市，自主升級過年期間防疫6大措施，包含「每日閉店清消、收銀逐一消毒、設立手推車清消專區、專人巡視觸碰熱點、強化入口防疫管理、每日員工自我監測3次」，未來相關防疫措施也會逐步擴及全台各區域，希望提供給所有消費者及員工安全的消費及工作環境。
即日起至大年初六期間，家樂福桃園地區8間門市將每日閉店後進行全面清消，強化店面把手、商品區、置物櫃、服務台等區域，如24小時門市則以深夜2點至4點時間顧客較少的時候進行消毒。為避免收銀線的交互感染，收銀線採逐個客戶消毒，員工將在結帳完畢後以酒精擦拭收銀線的輸送帶區域。針對使用頻率高的手推車，會將使用過後的手推車進行集中管理，並且以酒精槍全面將把手、手推車欄杆消毒，消費者可認明「已消毒手推車」字樣再使用。另外也會專人巡視手扶梯、電梯按鈕、廁所握把等熱區不定時消毒。入口處也會持續強化防疫管理並提供一次性手套讓民眾自行取用，降低交互觸摸商品的風險。針對員工，每日上班需進行自我監測，包含上班、中間休息、下班時間3次進行體溫測量及手部消毒。
而往年年節期間遊客眾多的宜蘭傳藝園區為打造最安心安全的遊園空間，也宣布會嚴謹執行中央流行疫情指揮中心公告之防範措施，遊客進入園區均需實聯制、佩戴口罩、量體溫、手部消毒、人數總量控管，針對各室內場館將訂定容留人數管制，展演場館以及餐飲櫃位均採實聯制並加強清消；一天至少2次園區定時消毒，並針對遊客易接觸的裝置加強消毒，園區定時穿插防疫宣導廣播提醒遊客相關規範。防疫優先，停辦往年受到遊客喜愛的跋杯大賽，踩街活動也將改為定點演出。
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